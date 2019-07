Sezona zatím splňuje účel, psychicky jsem si odpočinul, říká Maslák

„Na tom se nic nemění, platí to,“ řekl po svém vystoupení na Velké ceně Nového Města nad Metují poté, co v závodě na 200 metrů doběhl druhý za slovenským sprinterem Jánem Volkem.

Oba společně s výborným Indem Anasem předvedli výborný a hlavně dramatický závod, v jehož závěru Maslák svého slovenského soupeře mocně dotahoval. Už to ale nestihl, letošní evropský halový šampion v běhu na 60 metrů byl v cíli o šest setin dřív. „Možná kdyby se běželo o deset metrů dál, tak by to dalo,“ posteskl si Maslák v cíli.

Porážku ale od slovenského sprintera bral: „Není ostudou s ním prohrát, i když teď není v úplně ideální formě.“ Čas nebyl nijak excelentní, Volko vyhrál za 20,80, když loni běžel v Novém Městě o 45 setin rychleji a vytvořil tím nový rekord mítinku. „Čas kvalitnímu závodu neodpovídá, ale hodně jej ovlivnil vítr, hlavně v zatáčce dělal problémy,“ vysvětloval Maslák.

Sám se teď připravuje na letošní své vrcholy sezony, kterými budou tento týden mistrovství republiky a poté mistrovství Evropy družstev. To vše v sezoně, v níž se Maslák soustředí především na trénink rychlosti. Potvrdí to ostatně i v Brně, kde plánuje startovat ve sprintech na 100 a 200 metrů.

„Zatím sezona splňuje účel. Psychicky jsem si odpočinul a běhá mi to docela rychle. Věřím, že to příští rok bude na čtvrtce znát,“ řekl úspěšný atlet, jenž v této, řekněme klidové sezoně, nově užívá od minulého týdne otcovské radosti. Z dcery je nadšený. „Je to v pohodě, celé dny spí,“ odpovídal šťastný otec na dotaz, zda ho dcera neomezuje v soustředění na sport.