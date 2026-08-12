Desetibojaři mají dopoledne sprint na sto metrů, skok do dálky a vrh koulí. Po první disciplíně je na tom z trojice českých reprezentantů nejlépe pátý Järvinen, jenž za čas 10,82 obdržel 901 bodů. Stráský je sedmý (10,88) a Kopecký osmnáctý (11,21).
ONLINE: Dopolední program 3. dne ME v atletice
Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.
V prvním rozběhu čtyřstovky obsadila Malíková páté místo a čeká, zda se s časem 52,43 vejde mezi třináctku postupujících. Hlavní česká hvězda Lurdes Gloria Manuel je mezi nasazenými rovnou do čtvrtečního semifinále.
Postoupí překážkáři do finále?
Ve večerním programu budou desetibojaři pokračovat skokem do výšky a během na 400 metrů. Zbylých pět disciplín je čeká ve čtvrtek.
ONLINE: Večerní program 3. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
Ve 20:55 SELČ začnou semifinálové klání na 110 metrů překážek i s Kolomazníkem a Štefkem, 9. a 10. mužem úterních rozběhů. Z každého ze tří běhů postoupí do finále (od 22:47) první dva, doplní je další dva na základě času.
O medaile budou bojovat také kladivářky, čtvrtkaři a ženy na 400 metrů překážek.
Kompletní program 3. dne mistrovství Evropy
začátky jsou uvedeny v českých časech
11:35 – desetiboj, 100 metrů (Järvinen, Kopecký, Stráský)
20:05 – desetiboj, skok do výšky (Järvinen, Kopecký, Stráský)