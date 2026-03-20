Kopeckého a Stráského čeká na začátek sedmiboje sprint na 60 metrů (od 10:05), v dopoledním programu absolvují ještě skok do dálky (10:53) a vrh koulí (12:57).
Z českých čtvrtkařek se jako první představí Vondrová, jež figuruje ve třetím rozběhu (v 11:20). Jedna z největších nadějí české výpravy Manuel přijde na řadu v šestém rozběhu (v 11:43).
ONLINE: Dopolední program 1. dne HMS
Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.
Z každého ze sedmi rozběhů postoupí do semifinále, které se uskuteční už v pátek večer, dvě nejrychlejší závodnice, doplní je další dvě na základě času.
Čerstvě osmnáctiletý talent Horák zabojuje ve čtvrtém rozběhu čtvrtkařů (ve 12:17), z každého ze šesti běhů půjdou do taktéž večerního semifinále dva nejlepší a další čtyři postoupí na základě času.
|
Ficenec je ve třetím rozběhu půlkařek (ve 12:52), dvě postupující přímo z každého ze šesti rozběhů doplní v sobotním semifinále šestice na základě času.
První medailovou disciplínou bude finále výškařek (od 11:39), které se koná bez české účasti.
Čtvrtkařky mají semifinále hned večer
Ve večerním programu podstoupí vícebojaři včetně Kopeckého a Stráského skok do výšky (od 18:16), semifinále čeká čtvrtkařky (19:42) i čtvrtkaře (20:44).
ONLINE: Večerní program 1. dne HMS
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
Medaile si rozdělí koulařky (od 18:10), trojskokani (19:35) a sprinteři na 60 metrů (21:22).
Šampionát se v Toruni koná od pátku do neděle, z osmnáctičlenné české výpravy mají papírově největší ambice výškař Jan Štefela a tyčkařka Amálie Švábíková, kteří by po osmi letech mohli ukončit čekání české atletiky na medaili z této akce. Štefela bude závodit v sobotu od 12:15, Švábíková v neděli od 17:45.
