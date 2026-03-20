Atletika ONLINE: Začíná halové MS, v rozbězích se ukážou Manuel i Horák

Sledujeme online   10:00
V polské Toruni startuje halové mistrovství světa v atletice. V dopoledním programu prvního dne, který začíná v 10:05, absolvují první tři disciplíny sedmiboje Ondřej Kopecký a Vilém Stráský, do akce půjdou také čtvrtkařky Lurdes Gloria Manuel a Lada Vondrová, čtvrtkař Tomáš Horák a Kimberley Ficenec na trati 800 metrů. Veškeré dění sledujeme v podrobné online reportáži.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na tréninku před halovým MS v Toruni | foto: ČTK

Kopeckého a Stráského čeká na začátek sedmiboje sprint na 60 metrů (od 10:05), v dopoledním programu absolvují ještě skok do dálky (10:53) a vrh koulí (12:57).

Z českých čtvrtkařek se jako první představí Vondrová, jež figuruje ve třetím rozběhu (v 11:20). Jedna z největších nadějí české výpravy Manuel přijde na řadu v šestém rozběhu (v 11:43).

ONLINE: Dopolední program 1. dne HMS

Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

Z každého ze sedmi rozběhů postoupí do semifinále, které se uskuteční už v pátek večer, dvě nejrychlejší závodnice, doplní je další dvě na základě času.

Čerstvě osmnáctiletý talent Horák zabojuje ve čtvrtém rozběhu čtvrtkařů (ve 12:17), z každého ze šesti běhů půjdou do taktéž večerního semifinále dva nejlepší a další čtyři postoupí na základě času.

Zázrak pod čarou. Na sportovní gympl ho nechtěli, teď je diamantem české atletiky

Ficenec je ve třetím rozběhu půlkařek (ve 12:52), dvě postupující přímo z každého ze šesti rozběhů doplní v sobotním semifinále šestice na základě času.

První medailovou disciplínou bude finále výškařek (od 11:39), které se koná bez české účasti.

Čtvrtkařky mají semifinále hned večer

Ve večerním programu podstoupí vícebojaři včetně Kopeckého a Stráského skok do výšky (od 18:16), semifinále čeká čtvrtkařky (19:42) i čtvrtkaře (20:44).

ONLINE: Večerní program 1. dne HMS

Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.

Medaile si rozdělí koulařky (od 18:10), trojskokani (19:35) a sprinteři na 60 metrů (21:22).

Šampionát se v Toruni koná od pátku do neděle, z osmnáctičlenné české výpravy mají papírově největší ambice výškař Jan Štefela a tyčkařka Amálie Švábíková, kteří by po osmi letech mohli ukončit čekání české atletiky na medaili z této akce. Štefela bude závodit v sobotu od 12:15, Švábíková v neděli od 17:45.

Program 1. dne halového MS v Toruni

Dopolední program
10:05 sedmiboj muži - 60 m
10:20 60 m muži - rozběhy
10:53 sedmiboj muži - dálka
11:08 400 m ženy - rozběhy
11:39 výška ženy - finále
12:01 400 m muži - rozběhy
12:51 800 m ženy - rozběhy
12:57 sedmiboj muži - koule
13:26 800 m muži - rozběhy

Večerní program
18:10 koule ženy - finále
18:16 sedmiboj muži - výška
18:22 1500 m ženy - rozběhy
18:54 1500 m muži - rozběhy
19:35 trojskok muži - finále
19:42 400 m ženy - semifinále
20:16 60 m muži - semifinále
20:44 400 m muži - semifinále
21:22 60 m muži - finále

