V kvalifikaci oštěpařek se nedařilo Nikole Ogrodníkové, Nikol Tabačkové ani Petře Sičakové, do dvanáctičlenného finále neprošla ani jedna.
Nejdelší hod předvedla Sičaková, která s výkonem 56,09 metru zaostala za postupem o 81 centimetrů a celkově se umístila na 15. pozici.
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Ogrodníková, jež startovala na velké akci poprvé od bronzu z olympijských her v Paříži a porodu syna, se dostala na 55,87 metru a skončila 16. Tabačková předvedla dokonce jen 52,41 a byla až 27.
Z kvalifikace tyčkařů vypadli oba čeští zástupci David Holý a Dan Bárta. Oba skočili jen základní výšku 525 centimetrů, na finále bylo potřeba 545 s čistým zápisem.
Česká mužská štafeta na 4x400 metrů ve složení Ondřej Loupal, Ondřej Horáček, Matěj Krsek a Milan Ščibráni byla v rozbězích čtrnáctá v čase 3:03,72 a nepostoupila. Za ní byly jen dva diskvalifikované týmy.
Jejich kolegyně na stejné trati nasadily sestavu Tereza Petržilková, Lada Vondrová, Nikola Bisová a Barbora Malíková. Ani ony však neuspěly. Finišovaly v čase 3:29,47, což jim stačilo jen na jedenáctou pozici. Největší česká hvězda Lurdes Gloria Manuel šetřila síly na sobotní finále individuálního závodu.
Sedmibojařky odstartovaly dvoudenní soutěž během na sto metrů s překážkami a skokem do výšky. Adéla Tkáčová byla v obou disciplínách osmnáctá, celkově je na 20. místě se ziskem 1893 bodů.
Padne rekord Kratochvílové na osmistovce?
Ve večerním programu budou sedmibojařky pokračovat vrhem koulí a sprintem na 200 metrů.
ONLINE: Večerní program 5. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
Atraktivní podívanou a možná i útok na letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové slibuje finále ženského běhu na 800 metrů s hvězdnou trojicí Audrey Werrová, Keely Hodgkinsonová a Femke Broedersová-Bolová.
Medaile se budou rozdělovat také v mužské čtyřstovce s překážkami, ženském disku, mužské dvoustovce, ženském běhu na 10 kilometrů a mužském skoku do výšky.
Večerní program 5. dne ME v atletice
začátky jsou uvedeny v českém čase
20:35 – sedmiboj, vrh koulí (Tkáčová)
Mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu:
Ženy
Kvalifikace
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