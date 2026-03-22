Atletika ONLINE: Poběží Manuel na MS i štafetu? Večer v akci Švábíková

Halové mistrovství světa v atletice v polské Toruni vrcholí posledním dnem. V jeho dopoledním programu se představí štafeta čtvrtkařek na 4x400 metrů, v jejíž sestavě by měla být šampionka individuálního závodu Lurdes Gloria Manuel, o postup do finále zabojuje také mužský kvartet. Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži. Od 17:45 bude o medaili usilovat tyčkařka Amálie Švábíková.

Lurdes Gloria Manuel (vpravo) a Henriette Jaegerová během finálového závodu na 400 metrů na halovém MS v Toruni | foto: AP

Manuel může jít v Toruni opět na ovál pouhých patnáct hodin poté, co v sobotu večer senzačně ovládla individuální čtyřstovku. Ve štafetě by měla běžet společně s Ladou Vondrovou, Nikolou Bisovou a Kateřinou Emily Šmilauerovou.

Po náročné porci tří čtvrtek během dvou dní, a navíc obřího rozruchu po zlatém závodě, byla v sobotu večer pochopitelně unavená. Ale pokud by do štafety nezasáhla, Češky by vůbec neodstartovaly.

V Toruni totiž nemají žádnou náhradnici, původně nominované Johanka Šafářová a Terezie Táborská na poslední chvíli kvůli zdravotním problémům z výpravy vypadly.

Češky figurují v prvním rozběhu (ve 12:05), z obou běhů postoupí do večerního finále dvě nejlepší štafety a další dvě je doplní na základě času.

Zlatá a unavená Manuel: Hlavně se těším do postele. Hnalo ji i srdíčko od přítele

Stejný postupový klíč má také štafeta čtvrtkařů. Česká sestava se musí obejít bez pátého muže individuálního závodu Tomáše Horáka, závodit budou Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix. Jsou nasazení do druhého rozběhu (v 10:58).

V dopoledním programu dále začíná soutěž pětibojařek, o medaile zabojují dálkařky a koulaři a rozběhy čekají závodnice na 60 metrů překážek.

Získá Švábíková první světovou medaili?

Z českého pohledu bude vrcholem večerního programu soutěž tyčkařek (od 17:45), v níž bude chtít Švábíková potvrdil roli jedné ze spolufavoritek. V letošní sezoně skočila 476 centimetrů, což ji mezi účastnicemi řadí na dělené třetí místo.

Někdejší juniorská mistryně světa má zatím ve sbírce bronz z halového ME, nyní zaútočí na první medaili v globální konkurenci.

Finále čeká také běžce a běžkyně na 1500 metrů, dálkaře a cenné kovy se budou rozdávat na osmistovkách a v pětiboji. Semifinále a finále absolvují překážkářky a celý šampionát zakončí finále štafet na 4x400 metrů.

Nedělní program halového MS v Toruni

10:05 pětiboj ženy - 60 m přek.
10:20 dálka ženy - finále
10:43 pětiboj ženy - výška
10:48 štafeta 4x400 m muži - rozběhy
11:30 koule muži - finále
12:05 štafeta 4x400 m ženy - rozběhy
12:55 60 m přek. ženy - rozběhy
13:21 pětiboj ženy - koule

17:40 pětiboj ženy - dálka
17:55 tyč ženy - finále
18:38 1500 m muži - finále
18:52 60 m přek. ženy - semifinále
19:12 dálka muži - finále
19:22 1500 m ženy - finále
19:38 800 m muži - finále
19:53 800 m ženy - finále
20:03 pětiboj ženy - 800 m
20:13 60 m přek. ženy - finále
20:26 štafeta 4x400 m muži - finále
20:47 štafeta 4x400 m ženy - finále

