Atletika ONLINE: Na halovém MS půjde do akce výškař Štefela, hlavní česká naděje

Sledujeme online   9:52
V dopoledním programu druhého dne halového mistrovství světa v Toruni se představí největší naděje české atletické výpravy, výškař Jan Štefela. V akci jsou také vícebojaři Vilém Stráský a Ondřej Kopecký, večer čeká finále čtvrtkaře Lurdes Glorii Manuel a Tomáše Horáka. Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu. | foto: AP

Sobotní program v Toruni začínají sedmibojaři, kteří soupeří v běhu na 60 metrů překážek. Poté je čeká ještě skok do výšky (od 11:10). Stráský byl po čtyřech pátečních disciplínách devátý, Kopecký figuroval na desátém místě.

V rozbězích samostatné šedesátky s překážkami se zkusí probít do večerního semifinále Jonáš Kolomazník. Nastoupí hned v prvním běhu (v 10:20), a pokud se nevejde mezi tři postupující přímo, může ještě doufat, že bude mezi šesti šťastnými na základě času.

ONLINE: Dopolední program 2. dne halového MS

Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

Mezi sprinterkami na 60 metrů bude chtít uspět Karolína Maňasová. Je nalosována do třetího rozběhu (v 11:19), do semifinále postoupí z každého ze sedmi běhů tři nejrychlejší a poté také tři závodnice díky času.

Finále výškařů i se Štefelou přijde na řadu ve 12:15. Český reprezentant má díky výkonu 232 centimetrů nejlepší letošní výkon ze všech dvanácti účastníků a bude chtít navázat minimálně na bronzovou medaili z loňského venkovního MS v Tokiu.

Halové MS v atletice 2026: program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?

Bez české účasti proběhnou v dopoledním programu finále smíšených štafet na 4x400 metrů a semifinále půlkařů a půlkařek.

Manuel a Horák ve finále

Z českého pohledu budou největším tahákem sobotního večerního programu finále závodů na 400 metrů.

Teprve osmnáctiletý Horák poběží o medaile hned při své premiéře na seniorské vrcholné akci. Figuruje ve druhém finálovém běhu (v 18:42), v obou bězích se představí čtyři závodníci. Rozdělení medailových bojů na dva běhy je letošní novinkou.

ONLINE: Večerní program 2. dne halového MS

Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.

Mezi ženami bude chtít uspět dvacetiletá Manuel, jež v pátečním semifinále ovládla svůj běh v novém osobním rekordu 50,96 sekundy a celkově předvedla druhý nejlepší výkon. Také ona poběží ve druhém finálovém běhu (ve 20:48).

Sedmibojaře čeká závěrečný běh na 1000 metrů (v 18:52), medaile si rozdělí také tyčkaři, mezi nimiž je jasným favoritem Armand Duplantis (od 18:25).

Finále se uskuteční také v bězích na 3000 metrů, ženském trojskoku a mužská šedesátka s překážkami i ženská hladká šedesátka mají na programu semifinále i finále.

Sobotní program halového MS v atletice

10:05 sedmiboj muži - 60 m přek.
10:20 60 m přek. muži - rozběhy
11:05 60 m ženy - rozběhy
11:10 sedmiboj muži - tyč
12:00 smíšená štafeta 4x400 m - finále
12:15 výška muži - finále
12:22 800 m ženy - semifinále
13:08 800 m muži - semifinále

18:25 tyč muži - finále
18:34 400 m muži - finále
18:52 sedmiboj muži - 1000 m
19:04 3000 m ženy - finále
19:22 3000 m muži - finále
19:38 trojskok ženy - finále
19:48 60 m přek. muži - semifinále
20:14 60 m ženy - semifinále
20:40 400 m muži - finále
21:02 60 m přek. muži - finále
21:20 60 m ženy - finále

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

V osmnácti má 220 cm, říkají jí Velká zeď. Co ukáže Čang C'-jü proti Češkám?

Činská basketbalistka Čang C’-jü se hlásí o míč na asijském šampionátu hráček...

Také nejzkušenější česká pivotka Julia Reisingerová musela přiznat: „Proti takové basketbalistce jsem ještě nehrála!“ Ji a další svěřenkyně Romany Ptáčkové čeká už v neděli během kvalifikace o...

Lehečka a Muchová postupují, Nosková i Valentová v Miami končí po druhém kole

Jiří Lehečka na turnaji v Dubaji

Jiří Lehečka a Karolína Muchová postoupili na tenisovém turnaji v Miami do třetího kola. Lehečka přehrál sedmnáctiletého Moise Kouamého 6:2, 7:5. Muchová zdolala Camilu Osoriovou 4:6, 6:2, 7:5. Linda...

21. března 2026  8:11,  aktualizováno  10:08

SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää

Světový pohár v biatlonu uzavře sezonu v norském Oslu. V Holmenkollenu je na programu závěrečných šest závodů ročníku 2025/26. Program finále SP, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v...

21. března 2026  10:08

Snaží se oslnit soupeřky? Sabalenková není jediná, kdo hraje s diamantem

Aryna Sabalenková

Čerstvě zasnoubená světová jednička Aryna Sabalenková před turnajem v Indian Wells vtipkovala, že by její nový diamantový doplněk mohl soupeřky trochu rozptýlit. Podobné momenty ale nejsou ničím...

21. března 2026

Zastavte Parrotta! Ale jak? Češi o irském střelci: Komplexní hráč, nesmí převzít míč

Irský útočník Troy Parrott řádil v dresu Alkmaaru i na Spartě. Jak si proti...

Před pár dny o něm mluvil dokonce i nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani. Nevěříte? Americký politik a velký fotbalový fanoušek během svého projevu ke dni svatého Patrika, který je patronem...

21. března 2026  9:05

Grant dovedl Portland ke třetí výhře za sebou, zraněný Krejčí znovu chyběl

Jerami Grant z Portlandu si užívá zakončení proti Minnesotě.

Basketbalisté Portlandu i bez zraněného Víta Krejčího zvítězili v NBA potřetí za sebou, Minnesotu zdolali na jejím hřišti 108:104. Zasloužil se o to zejména Jerami Grant, který dal 26 bodů včetně...

21. března 2026  8:31

Nečas třemi body režíroval výhru, Dostál uspěl v souboji českých gólmanů

Martin Nečas z Colorada oslavuje svůj gól se spolihráči.

Další skvělý zápas odehrál v hokejové NHL útočník Martin Nečas. Páteční výhru Colorada 4:1 na ledě Chicaga režíroval úvodním gólem a dvěma asistencemi. Stejným výsledkem skončila i konfrontace...

21. března 2026  7:23,  aktualizováno  8:11

Tajemný Alois Lutz. Vymyslel opravdu svůj skok a jmenoval se vůbec Alois?

Obraz Krasobruslaři malíře Theodora Mattheie z roku 1913.

Je téměř frustrující, jak málo lze dohledat o krasobruslaři Aloisi Lutzovi. Vzhledem k tomu, že skok pojmenovaný po něm patří dnes k základům krasobruslařských závodů a po axelovi je považován za...

21. března 2026  7:40

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...

21. března 2026  7:21

Na lokty s Attilou. Horák se rozčiloval, pak radoval: Asi už mě jako menší hrozbu bral

Attila Molnár (vpravo) a Tomáš Horák v semifinále běhu na 400 metrů na HMS v...

Od našeho zpravodaje z Polska Parádní souboj na dva díly. Ten první si v rozběhu čtvrtky podmanil osmnáctiletý český atlet Tomáš Horák, v semifinále pak využil zkušeností o šest let starší Maďar Attila Molnár. Oba nakonec do...

21. března 2026  7:08

