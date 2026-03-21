Sobotní program v Toruni začínají sedmibojaři, kteří soupeří v běhu na 60 metrů překážek. Poté je čeká ještě skok do výšky (od 11:10). Stráský byl po čtyřech pátečních disciplínách devátý, Kopecký figuroval na desátém místě.
V rozbězích samostatné šedesátky s překážkami se zkusí probít do večerního semifinále Jonáš Kolomazník. Nastoupí hned v prvním běhu (v 10:20), a pokud se nevejde mezi tři postupující přímo, může ještě doufat, že bude mezi šesti šťastnými na základě času.
Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.
Mezi sprinterkami na 60 metrů bude chtít uspět Karolína Maňasová. Je nalosována do třetího rozběhu (v 11:19), do semifinále postoupí z každého ze sedmi běhů tři nejrychlejší a poté také tři závodnice díky času.
Finále výškařů i se Štefelou přijde na řadu ve 12:15. Český reprezentant má díky výkonu 232 centimetrů nejlepší letošní výkon ze všech dvanácti účastníků a bude chtít navázat minimálně na bronzovou medaili z loňského venkovního MS v Tokiu.
Halové MS v atletice 2026: program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?
Bez české účasti proběhnou v dopoledním programu finále smíšených štafet na 4x400 metrů a semifinále půlkařů a půlkařek.
Manuel a Horák ve finále
Z českého pohledu budou největším tahákem sobotního večerního programu finále závodů na 400 metrů.
Teprve osmnáctiletý Horák poběží o medaile hned při své premiéře na seniorské vrcholné akci. Figuruje ve druhém finálovém běhu (v 18:42), v obou bězích se představí čtyři závodníci. Rozdělení medailových bojů na dva běhy je letošní novinkou.
Mezi ženami bude chtít uspět dvacetiletá Manuel, jež v pátečním semifinále ovládla svůj běh v novém osobním rekordu 50,96 sekundy a celkově předvedla druhý nejlepší výkon. Také ona poběží ve druhém finálovém běhu (ve 20:48).
Sedmibojaře čeká závěrečný běh na 1000 metrů (v 18:52), medaile si rozdělí také tyčkaři, mezi nimiž je jasným favoritem Armand Duplantis (od 18:25).
Finále se uskuteční také v bězích na 3000 metrů, ženském trojskoku a mužská šedesátka s překážkami i ženská hladká šedesátka mají na programu semifinále i finále.
Sobotní program halového MS v atletice
10:05 sedmiboj muži - 60 m přek.
18:25 tyč muži - finále