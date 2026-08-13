Manuel díky postavení v evropském žebříčku – ve startovním poli má druhý nejlepší letošní výkon – nemusela do rozběhů. Halová mistryně světa z březnového šampionátu v Toruni tak útok na další cennou medaili začíná až v semifinále.
Do akce půjde ve druhém běhu od 13:53 SELČ, z každého ze tří běhů postoupí do sobotního finále dvě nejrychlejší a doplní je další dvě na základě času.
ONLINE: Dopolední program 4. dne ME v atletice
Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.
Vadlejch před dvěma lety v Římě dosáhl na první velké zlato, ale od té doby ho často trápí zdravotní potíže. Letos stihl jen čtyři starty a nejdelší hod se mu povedl hned při prvním – v květnu v Tokiu předvedl 85,24 metru. Pak se dostal maximálně lehce přes 80 metrů.
Přesto mezi účastníky šampionátu drží podle nejlepších sezonních výkonů druhou příčku. Do kvalifikace půjde ve druhé skupině od 16:10, spolu s ním budou o pokoření ostrého limitu 82 metrů usilovat Jan Výška a Martin Konečný. Finále pro dvanáct nejlepších mají oštěpaři také v sobotu večer.
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Trnitá cesta, boj i optimismus. Vadlejch vyhlíží obhajobu evropského zlata
Druhou polovinu soutěže absolvují desetibojaři. Vilém Stráský figuroval po prvním dni na dělené osmé příčce, po běhu na 110 metrů překážek se posunul na páté místo se ziskem 5109 bodů.
Časem 14,47 byl v šesté disciplíně čtvrtý nejrychlejší, o 23 setin zaostal za svým letošním maximem. Stráský, jenž po odstoupení Tomase Järvinena a Ondřeje Kopeckého zbyl v desetiboji jako jediný Čech, útočí na vylepšení desáté pozice z ME před dvěma lety. K posunu mu pomohlo i odstoupení obhájce titulu Johannese Erma z Estonska.
V kvalifikaci skoku do výšky neuspěla Michaela Hrubá, překonala pouze 184 cm a umístila se na dělené 22. pozici. V rozbězích dvoustovky vypadl Ondřej Macík, v silném protivětru s časem 21,22 sekundy obsadil 19. příčku, do semifinále postoupila nejlepší třináctka.
Nečekaně už v semifinále závodu na 800 metrů skončila po pádu jedna z favoritek Audrey Werrová. Švýcarka, která se letos na 52 setin přiblížila letitému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové 1:53,28, v zatáčce před náběhem do cílové rovinky zaškobrtla a skončila na zemi. První běh dokončila s velkou ztrátou poslední. Postoupily naopak Britka Keely Hodgkinsonová a Femke Broedersová-Bolová z Nizozemska.
Závěr desetiboje, jak dopadne Stráský?
Ve večerním programu si desetibojaři odškrtnou poslední dvě disciplíny – hod oštěpem a závěrečný běh na 1500 metrů.
ONLINE: Večerní program 4. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
O medaile budou bojovat trojskokanky, tyčkařky, běžkyně na 3000 metrů steeplechase, diskaři, půlkaři a sprinterky na 200 metrů.
Kompletní program 4. dne ME v atletice
začátky jsou uvedeny v českém čase
11:33 – desetiboj, 110 metrů překážek (Stráský – čtvrtý)
19:35 a 20:35 desetiboj, hod oštěpem (Stráský)