CAS bude v dubnu řešit dopingovou kauzu Násirové, ve hře je její účast na OH

Dvaadvacetiletá reprezentantka Bahrajnu měla problémy od března 2019 do ledna 2020. V tomto období ji opakovaně nenašli dopingoví komisaři na místě, které udala do systému. Elitní čtvrtkařka odmítla, že by se kontrolám vyhýbala úmyslně. Tvrdila, že se to může stát každému. Disciplinární komise při projednávání jejího případu zjistila, že neúspěšnou kontrolu v dubnu 2019 zavinila chyba dopingové komisařky, protože si spletla číslování bytů v budově, kde běžkyně žije, a zazvonila na špatný zvonek. Proto Násirová postihu unikla.

S tím nesouhlasí WADA ani AIU, které se odvolaly a požadují trest. Násirové hrozí minimálně roční zastavení činnosti, což by ji připravilo o OH. CAS naplánoval jednání na druhou polovinu dubna. Verdikt by mohl být vyhlášen krátce poté, protože už v květnu by měla začít sezona Diamantové ligy. První ženský závod na 400 metrů je naplánovaný na 23. května do Rabatu.

Násirová by měla být favoritkou olympijského závodu. Na MS 2019 zaběhla nejrychlejší čtvrtku od roku 1985, kdy Marita Kochová z bývalé NDR časem 47,60 vytvořila dosud platný světový rekord. Před Násirovou je v historických tabulkách ještě Jarmila Kratochvílová s výkonem 47,99 z vítězného MS 1983 v Helsinkách.