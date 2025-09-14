Ingebrigtsen po zranění vypadl na MS v rozběhu na 1500 m, neuspěl ani Sasínek

Olympijský vítěz z Tokia Jakob Ingebrigsten vypadl na mistrovství světa v rozběhu patnáctistovky. Hvězdný Nor, jenž po zranění poprvé v této sezoně závodil venku, byl osmý. Do semifinále postupovalo šest nejlepších. Mezi ně se ve svém běhu nedostal ani český reprezentant Filip Sasínek, který časem 3:43,17 obsadil devátou pozici.
Jake Wightman z Velké Británie v čele rozběhu na 1500 m. | foto: ČTK

Čtyřiadvacetiletý Ingebrigtsen letos získal double na 1500 a 3000 metrů na halovém ME i MS, ale pak se potýkal se zraněním achilovky. Připravil se na mistrovství světa, ale tam na nejlepší už v rozběhu nestačil. Ve finiši se postupně propadal a proběhl cílem za 3:37,84 minuty. Od postupu ho dělila zhruba půlsekunda.

Ani na MS v Tokiu si tak Ingebrigtsen nespraví chuť po posledních dvou světových šampionátech, kde jako největší favorit doběhl na patnáctistovce druhý. „Samozřejmě jsem velmi zklamaný. Je to střet s realitou, že nejsem tam, kde bych měl být. Bohužel jsem nebyl schopen absolvovat přípravu, jakou bych chtěl. Naštěstí budu mít další šanci za pár dní,“ řekl České televizi Ingebrigtsen, který se na tomto MS chystá závodit také na 5000 metrů. Tam bude navazovat na světové tituly z let 2022 a 2023.

Norská hvězda Jakob Ingebrigtsen po rozběhu na 1500 m na MS v Tokiu.

Daleko k semifinále měl český mílař Sasínek. Nezachytil zrychlení před závěrečným okruhem a doběhl 77 setin za postupem. „Trošku jsem si to nechal utéct, ale na druhou stranu jsou to borci, kteří mají o sedm vteřin lepší osobák. Možná jsme mohl být blíž, ale ten postup by byl náročný. Je tu olympijský vítěz, je tu bývalý mistr světa,“ uvedl. Jeho rozběh vyhrál olympijský šamion Cole Hocker z USA. Celkově měl nejrychlejší čas Nor Narve Gilje Nordas (3:35,90).

Dětství s 27 sourozenci? Musela jsem tvrdě pracovat. O královně tokijského maratonu

Z českých atletů budou dnes na Národním stadionu v Tokiu v akci ještě čtvrtkařka Lada Vondrová a především halový vicemistr Evropy Jan Štefela, jenž bude usilovat o postup do finále výšky.

Mistrovství světa v atletice v Tokiu:

Finále:
Ženy:
Maraton: 1. Jepchirchirová (Keňa) 2:24:43, 2. Assefaová (Et.) 2:24:25, 3. Paternainová (Urug.) 2:27:23, 4. Sullivanová (USA) 2:28:17, 5. Vainiová (Fin.) 2:28:32, 6. Esheteová (Brunej) 2:28:41, ...Stewartová (ČR) - nedokončila.

Kvalifikace:
Muži:
1500 m: 1. Nordas (Nor.) 3:35,90, ...46. Sasínek (ČR) 3:43,17.

Ženy:
Kladivo: 1. Rogersová (Kan.) 77,52.
100 m př.: 1. Williamsová (Jam.) 12,40.

