Atleti spolu! Plzeň přivítá hvězdy. Závodit budou Špotáková i Maslák

Loni v červnu začínala atletická sezona po dlouhé koronavirové pauze sérií mítinků v rámci projektu Spolu na startu. Pro podobnou akci se Český atletický svaz rozhodl i letos, tentokrát s názvem Atleti spolu.

„Rádi bychom, aby se projekt Atleti spolu stal novým impulzem, který ukáže sílu a soudržnost atletiky,“ pronesl na nedávné tiskové konferenci Libor Varhaník, svazový předseda.

Zatímco před rokem pořádala Plzeň druhý nejvýznamnější mítink, jenž se simultánně v Česku konal, tentokrát bude hostit ten nejprestižnější a nejnabitější.

Dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková už akci netrpělivě vyhlíží. „Není na co čekat, musíme do toho skočit rovnýma nohama. Jsem ráda, že budeme stejně jako loni startovat všichni ve stejnou dobu. Přijde mi úžasné, že se (projektu celkově) zúčastní více než jednadvacet tisíc lidí,“ líčí potěšeně patronka projektu.

Na atletický start se chystá i Pavel Maslák, kterého příjemně překvapuje zájem oddílů o zapojení do akce. „Abych se přiznal, ani jsem netušil, že v České republice tolik atletických klubů funguje. To je úžasné vzhledem k tomu, jak malá země jsme. Je radost vědět, že děti mají po takové pauze chuť do sportování a nechtějí jen polehávat na gauči u televize,“ vykládá trojnásobný halový mistr světa i Evropy.

Silné zastoupení bude mít na mítinku samozřejmě i pořádající oddíl AK Škoda Plzeň. Do boje vyšle například kladivářku Lenku Valešovou, čtvrtkařku Terezu Petržilkovou či diskařská dvojčata Jakuba a Michala Forejtovy.

Středeční akce proběhne bez přítomnosti diváků, atletické zápolení je však možné sledovat od 17 hodin na stanici ČT sport.

Pro atlety se jedná o příležitost, jak dosáhnout na splnění limitů pro účast na velkých akcích. Primárním lákadlem jsou blížící se olympijské hry, které by se měly na přelomu července a srpna uskutečnit v japonském Tokiu.

Jedná se o první významnou atletickou akci, kterou Plzeň v letošním roce pořádá. Na konci srpna pak bude hostit republikový šampionát atletů do dvaadvaceti let, jenž by se mohl už potenciálně odehrávat před plným publikem.