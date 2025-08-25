Dlouhé čekání, masakr, hledání motivace. Jak se atleti připravují na pozdní MS

„Dlouhé čekání, zářijová mistrovství jsou náročná. Je to masakr,“ kývne jeden z jistých účastníků, překážkář Vít Müller.
Poslední zkoušku před zápolením v dalekém Japonsku pro české závodníky představoval o víkendu domácí šampionát v Jablonci. A tak bylo důležité se na zimou protkaném mistrovství co nejlépe naladit.
Tyčkařka Amálie Švábíková to zvládla očekávaným vítězstvím a hlavně ujištěním, že její tělo zvládne i zběsilé cestování a upršené podmínky. Ze závodního tempa ale musí na chvíli přepnout do tréninkového módu, aby se na opožděný vrchol jakožto jedna z největších českých nadějí co nejlépe připravila.
Tyčkařka Švábíková si pro titul dojela z Bruselu. Blýskla se trojskokanka Suchá
„Chybí mi hlavně technika na tyči, nedělám to úplně dobře,“ všímá si. „Musím se na to hodně soustředit, potřebuju pár kvalitních technických tréninků. Rozběh se zlepšil, ale práce na tyči je horší. Takže přípravu budeme směřovat hlavně k tomu.“
I ona cítí, že letošní sezona utíká pomaleji než jiné, navíc jako jedna z mála českých atletů pravidelně objíždí prestižní zastávky Diamantové ligy. Ovšem může se radovat z toho, že se na rozdíl od svých kolegů vyhýbá zraněním.
Zdravotní problémy totiž z tokijské mise úplně vyřadily třeba překážkářku Nikoletu Jíchovou či nadějnou čtvrtkařku Lurdes Glorii Manuel. Chvíli se trápila i sprinterka Karolína Maňasová, která však už opět závodí. V červenci si doběhla pro zlato na mistrovství Evropy do 23 let a s velkým přehledem ovládla i stovku na šampionátu v Jablonci.
„Přiznám se, že sezona je taková delší, už na sobě pociťuju, že se táhne,“ říká 21letá Maňasová. „Ale tak to prostě je. Jste atlet a nejde jen o fyzickou, ale i mentální přípravu. Tím, že je sezona tak rozvleklá, musím sebrat síly a připravit se i na tenhle pozdější vrchol.“
Proto se atleti mezi závodními týdny často uchylují i k častějším soustředěním a přípravě. „Musíte si sezonu nějak rozkouskovat, občas ji něčím proložit, přitrénovat. Nejde se na vrcholu udržet pět měsíců v kuse,“ vysvětluje Müller.
Ale třeba Tomáši Staňkovi letošní opožděné vyvrcholení vyhovuje. „Kdyby se mistrovství konalo v srpnu, tak bych měl po sezoně. Ale takhle pro mě byla výzva se na Tokio připravit,“ líčí.
Už do toho řežu naplno, hlásí Staněk. Trhlinu v prsním svalu vyléčil a vyhlíží MS
Nejlepší český koulař si totiž na konci června na Zlaté tretře natrhl prsní sval. V Jablonci se ale vrátil výkonem 20,17 a prvním místem.
„Řekl jsem si, že to zkusím, zatnu zuby a budu bojovat. Ostrý limit jsem měl splněný a loňská olympiáda mi naznačila, že tam můžu něco vykřesat. A forma stoupá dobře,“ těší ho. „Teď to jen vyházet a myslím, že to může být dobré. O finále se budu rvát ze všech sil.“
Ale stihnou se vyléčit další dva adepti na přední příčky?
Výškař Jan Štefela, který se blýskl stříbrnou medailí na halovém evropském šampionátu v Apeldoornu, na poslední chvíli účast v Jablonci zrušil. „Trápí mě menší bolístky,“ prozradil, ovšem detailněji své potíže specifikovat nechtěl.
Na sever Česka však dorazil alespoň jako divák a vypadal, že je v dobrém rozmaru. Do Japonska by snad mohl odcestovat ve zdraví.
A co největší medailová jistota posledních let Jakub Vadlejch?
Bronzový oštěpař z předloňského světového šampionátu v Budapešti od března řeší trable s kolenem, letos absolvoval jen dva starty, ve kterých zaostal daleko za svými výkony z posledních let.
Proto místo závodění zvolil pořádnou přípravu. A až v Tokiu zjistí, jestli udělal správně. „Není to sranda, musím s tím v hlavě pracovat. Ale dá se to,“ prozradil nedávno.
I jemu se tak pozdější vrchol letos hodí. A stejně jako jeho reprezentační parťáci na něm bude chtít podat co nejlepší výkon.