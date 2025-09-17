OBRAZEM: Vládce Dvořák i zlatá Šárka. Vybavíte si všechny české medaile z MS?

Václav Havlíček
  9:30
Ve Stuttgartu v roce 1993 započal sbírku medailí pro Česko z atletického mistrovství světa zlatým pokusem oštěpař Jan Železný. O 32 let a 26 medailí později přidal další cenný kov výškař Jan Štefela. V historii samostatného Česka mají zatím tuzemští sportovci bilanci 15 zlatých, 5 stříbrných a 8 bronzových placek. Připomeňte si v galerii nejzásadnější atletické úspěchy Česka na světových šampionátech.
Ve Stuttgartu v roce 1993 započal sbírku medailí pro samostatné Česko z... Zlatý hod. Jan Železný na mistrovství světa v roce 1993 ve Stuttgartu hodil... Jedinou českou medaili ze skoku do dálky v historii má na svědomí Šárka... K nevíře! Do cílové rovinky vbíhala ze čtvrté pozice, přesto si v roce 1999 na... Desetibojař Tomáš Dvořák (uprostřed) vytvořil na přelomu tisíciletí nadvládu.... Poslední medaile z MS. V roce 2001 viděl kanadský Edmonton jedno z nejlepších... Desetibojař Roman Šebrle svoji první medaili z atletického mistrovství světa... Pavla Hamáčková si na světovém šampionátu v Helsinkách v roce 2005 vyskočila... Věra Cechlová-Pospíšilová získala v roce 2005 bronzovou medaili v diskařském... Nakonec se dočkal i Šebrle. V roce 2007 získal v japonské Ósace zlato z... Píše se rok 2007, Barbora Špotáková (vpravo) přijímá v japonské Ósace gratulace... Barbora Špotáková se raduje ze svého prvního zlata na mistrovství světa v...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Atletika ONLINE: Vadlejchovi se finále nevydařilo, Hrubá s přehledem postoupila

Sledujeme online

Čtvrteční program na atletickém světovém šampionátu v Tokiu měl přinést z českého pohledu další boj o medaile. Jenže ve finále oštěpařů nečekaně záhy skončil Jakub Vadlejch, kterému pokus 78,71 metru...

18. září 2025,  aktualizováno  13:58

Svrčina v Chang-čou zdolal Berrettiniho, Siniaková uspěla v Soulu

Dalibor Svrčina porazil na úvod turnaje v Chang-čou osmého nasazeného Mattea Berrettiniho a slaví druhou letošní výhru na tenisovém okruhu ATP. Český reprezentant, jenž do hlavní soutěže postoupil až...

18. září 2025  12:01,  aktualizováno  13:58

Velký návrat, Mourinho opravdu převezme Benfiku. Brzy by měl podepsat smlouvu

Spekulace se potvrdily. Novým trenérem fotbalistů Benfiky by se měl podle očekávání stát slavný José Mourinho, pro něhož to bude velký návrat domů. Právě v Lisabonu totiž před 25 lety jeho trenérská...

18. září 2025  13:49

Zápas nižší soutěže rozhodčí přerušil kvůli bitce diváků. Kameramanovi vlepili facku

Šílenou dohru měl víkendový zápas nižší fotbalové soutěže na Olomoucku. Utkání šesté ligy mezi Pasekou a Bludovem rozhodčí Dalibor Čásek ukončil předčasně v 92. minutě. Důvod? Bitka diváků....

18. září 2025  13:33

Po výhře pád na dno. Sledovat tabulku je teď zbytečné, uklidňuje hradecký kapitán

Tři zápasy musel trpět v hledišti. Asi hodně, protože týmu, jejž v této sezoně nově vede jako kapitán, se nevydařily. Když ale Martin Pláněk mohl po vypršení svého disciplinárního trestu z play off...

18. září 2025  13:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29,  aktualizováno  18.9 13:10

Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka

Viseli na něm jak pořadatelé ve svítivých oranžových vestách, tak kolegové z realizačního týmu v tmavých teplákovkách. A pořádně nasupený Diego Simeone, kouč fotbalistů Atlétika Madrid, se v...

18. září 2025  12:39

Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy

Naskočil do rozjetého vlaku, který se nevyhnutelně řítil do propasti. Zastavit už ho nedokázal. Hokejový trenér Miloš Říha, jenž převzal loni v listopadu prostějovské Jestřáby, nakonec musel kousat...

18. září 2025  12:13

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...

18. září 2025  11:54

Češi se v žebříčku FIFA posunuli do nejlepší čtyřicítky, do čela jdou španělští fotbalisté

Čeští fotbalisté se v novém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o dvě příčky na 39. místo. Do čela pořadí národních týmů poskočilo Španělsko, první místo po více než dvou letech opustila...

18. září 2025  11:07

Bod pro Bodö je historický. I v Norsku si všímají Douděrova „cynického chování“

Bod fotbalového Bodö/Glimt za remízu 2:2 na Slavii ve středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů označila norská média za historický. Severský tým totiž uspěl hned při premiérové účasti v...

18. září 2025  10:30

Kvalifikace? Pro hvězdy stres, můžou všechno ztratit. Vadlejch ale recept zná

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když v útrobách tokijského Nového národního stadionu dorazil k rozhovoru, mnozí soupeři z jeho oštěpařské kvalifikační skupiny ještě házeli. I Jakub Vadlejch mohl. Za sebou měl jen dva pokusy a...

18. září 2025

