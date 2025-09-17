|
OBRAZEM: Vládce Dvořák i zlatá Šárka. Vybavíte si všechny české medaile z MS?
KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice
Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.
Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel
Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...
Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj
Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...
Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali
Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...
MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat
Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...
Atletika ONLINE: Vadlejchovi se finále nevydařilo, Hrubá s přehledem postoupila
Čtvrteční program na atletickém světovém šampionátu v Tokiu měl přinést z českého pohledu další boj o medaile. Jenže ve finále oštěpařů nečekaně záhy skončil Jakub Vadlejch, kterému pokus 78,71 metru...
Svrčina v Chang-čou zdolal Berrettiniho, Siniaková uspěla v Soulu
Dalibor Svrčina porazil na úvod turnaje v Chang-čou osmého nasazeného Mattea Berrettiniho a slaví druhou letošní výhru na tenisovém okruhu ATP. Český reprezentant, jenž do hlavní soutěže postoupil až...
Velký návrat, Mourinho opravdu převezme Benfiku. Brzy by měl podepsat smlouvu
Spekulace se potvrdily. Novým trenérem fotbalistů Benfiky by se měl podle očekávání stát slavný José Mourinho, pro něhož to bude velký návrat domů. Právě v Lisabonu totiž před 25 lety jeho trenérská...
Zápas nižší soutěže rozhodčí přerušil kvůli bitce diváků. Kameramanovi vlepili facku
Šílenou dohru měl víkendový zápas nižší fotbalové soutěže na Olomoucku. Utkání šesté ligy mezi Pasekou a Bludovem rozhodčí Dalibor Čásek ukončil předčasně v 92. minutě. Důvod? Bitka diváků....
Po výhře pád na dno. Sledovat tabulku je teď zbytečné, uklidňuje hradecký kapitán
Tři zápasy musel trpět v hledišti. Asi hodně, protože týmu, jejž v této sezoně nově vede jako kapitán, se nevydařily. Když ale Martin Pláněk mohl po vypršení svého disciplinárního trestu z play off...
Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci
Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.
Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka
Viseli na něm jak pořadatelé ve svítivých oranžových vestách, tak kolegové z realizačního týmu v tmavých teplákovkách. A pořádně nasupený Diego Simeone, kouč fotbalistů Atlétika Madrid, se v...
Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy
Naskočil do rozjetého vlaku, který se nevyhnutelně řítil do propasti. Zastavit už ho nedokázal. Hokejový trenér Miloš Říha, jenž převzal loni v listopadu prostějovské Jestřáby, nakonec musel kousat...
Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek
Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...
Češi se v žebříčku FIFA posunuli do nejlepší čtyřicítky, do čela jdou španělští fotbalisté
Čeští fotbalisté se v novém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o dvě příčky na 39. místo. Do čela pořadí národních týmů poskočilo Španělsko, první místo po více než dvou letech opustila...
Bod pro Bodö je historický. I v Norsku si všímají Douděrova „cynického chování“
Bod fotbalového Bodö/Glimt za remízu 2:2 na Slavii ve středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů označila norská média za historický. Severský tým totiž uspěl hned při premiérové účasti v...
Kvalifikace? Pro hvězdy stres, můžou všechno ztratit. Vadlejch ale recept zná
Od našeho zpravodaje v Japonsku Když v útrobách tokijského Nového národního stadionu dorazil k rozhovoru, mnozí soupeři z jeho oštěpařské kvalifikační skupiny ještě házeli. I Jakub Vadlejch mohl. Za sebou měl jen dva pokusy a...