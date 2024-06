ONLINE: Stráský otvírá desetiboj, dopoledne se představí i tři oštěpařky

První body sbírají desetibojaři, mezi nimiž figuruje i Stráský. Jako první změří síly s evropskou konkurencí ve třetím běhu sprinterské stovky.

4. den mistrovství Evropy – dopolední program Sledujeme v podrobné reportáži.

V dopoledním programu zvládnou univerzálové ještě skok daleký a vrh koulí. Svěřenec Romana Šebrleho loni vyhrál světovou univerziádu, v březnu na halovém mistrovství v Glasgow vybojoval šestou pozici. Na nedávném vícebojařském mítinku v Götzisu navíc poprvé v kariéře překonal hranici 8000 bodů.

Jako první z technických disciplín začne kvalifikace tyčkařů, ve které kromě fenomenálního Armanda Duplantise figurují i Češi Matěj Ščerba a David Holý, pro které by byl postup mezi finálovou dvanáctku vynikající úspěch. Přímý kvalifikační limit činí 575 centimetrů, což o 9 centimetrů převyšuje osobák Ščerby, Holého maximum dokonce o 13.

O finálovou vstupenku zabojují i tři české oštěpařky. V první kvalifikační skupině figurují zkušená Nikola Ogrodníková a talentovaná Petra Sičáková, která na nedávné Zlaté tretře slavnější kolegyni přehodila výkonem 60,47 a skončila druhá. Ogrodníková se pyšní evropským stříbrem z Berlína 2018.

Nikola Ogrodníková hází na Zlaté tretře.

Ve druhé skupině, která začne házet těsně před polednem, se představí ještě Andrea Železná, která se letos rovněž dostala za šedesát metrů. Do finále postoupí 12 nejlepších, pokud tedy více závodnic nepřehodí přímý kvalifikační limit 60,50.

Česká vlajka se nezobrazí při představování atletů v rozbězích dvoustovky žen, patnáctistovky mužů ani následné osmistovky žen. V semifinále čtvrtky s překážkami, které na oválu uzavřou dopolední program, naopak dvě jména po vynikajících nedělních výkonech figurují.

Ve třetím semifinále mužů se představí Vít Müller, který v rozbězích zaběhl třetí nejlepší čas. Ještě lépe si vedla Nikoleta Jíchová, která rozběhy vyrovnáním svého osobního rekordu 54,88 vyhrála. „Zítra to musí být ale ještě lepší,“ doufala v neděli.

Pět Čechů zabojuje ve finále

Start večerního programu mají ve své režii opět desetibojaři, kteří se přesunou do výškařského sektoru. Později pak završí první den soubojem na čtvrtce.

Amálie Švábíková, bronzová medailistka z loňského halového mistrovství Evropy, se porve ve finále. Největší favoritkou tyčkařského klání je Britka Molly Cauderyová, která letos posunula osobní rekord na 486 centimetrů. Čtyřiadvacetiletá Češka si letos nejlépe vedla na halovém MS v Glasgow, kde překonala metu 465.

V semifinále dvoustovky se utkají sprinterky. Chvíli poté o korunu zabojují i kladivářky v čele se světovou rekordmankou Anitou Wlodarczykovou, která může získat páté evropské zlato.

Krátce před desátou jsou na programu čtvrtkařské vrcholy. Nejprve zabojují ve finále muži, po nich nastoupí ženy.

Mezi absolutní evropskou elitu se probojovala přes rozběh a semifinále i česká naděje Lurdes Gloria Manuel. Osmnáctiletá Češka si letos na Zlaté tretře vylepšil kariérní maximum na 20,59 a formu si přenesla i do Říma. Postup do finále si zajistila druhým nejlepším výkonem své mladé kariéry 51,06. „Myslím, že jsem tam udělala menší chybu, nezrychlovala jsem stupňovaně, to bych mohla do finále zlepšit,“ přemýšlela před kamerou České televize po nedělním úspěchu.

Lurdes Gloria Manuel se vydýchává po úspěšném semifinálovém běhu na mistrovství Evropy v Římě.

Po padesáti letech poběží dva čeští atleti na mistrovství Evropy finále běhu na 3 kilometry s překážkami. Díky vynikajícím výkonům v rozbězích se kvalifikovali Damián Vích a Tomáš Habarta.

Poslední souboj dne nabídne mužská dvoustovka, ve které se překvapivě rovněž představí český zástupce. Tomáš Němejc si v semifinále o dvě setiny posunul osobní rekord na 20,52 a oslavil nečekaný postup. Dokáže ho porovnání s absolutní elitou znovu vyburcovat k životnímu výkonu?