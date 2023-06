Mistrovství světa? Jsem nohama na zemi, říká diskař Forejt

„Rozhazování bylo super, věřil jsem, že hodím daleko,“ pochvaloval si Forejt, opora domácí Škody.

Takže vás osobní rekord ani příliš nepřekvapil?

Kdybyste se mě zeptali v týdnu, překvapený bych byl. Ale když jsem přišel na stadion a vnímal tu skvělou atmosféru, nastavil jsem si hlavu správně. Jsem rád, že aspoň jeden pokus vyšel takhle. Paráda.

Navíc je to limit na univerziádu.

Ta je letos mým hlavním cílem. Tedy tím reálným. Největší akcí je mistrovství světa, ale tam se asi nedostanu, jsem nohama na zemi. Nicméně, od loňska jsem přidal tři metry, jdeme dobrým směrem a věřím, že se můžu ještě dál posouvat.

Ani v koutku duše na šampionát v Budapešti nemyslíte?

Po soustředění v Africe jsem si špetku naděje dával. Ale na ostrý limit nemám šanci, ten je nějakých 66 metrů. Cesta vede přes rankingy, to znamená udělat čtyři dobré závody. Což je poměrně složité pro někoho, kdo se teprve zlepšuje a pomalu jde k vrcholu.

V sezoně jste se už předtím přes 60 metrů jednou dostal, že?

Hned na prvních závodech doma v Plzni. Sice na vedlejším sektoru, ale už to byla první vlaštovka. Od té doby jsem se pral s lehkou únavou, špatnou technikou, pár závodů nebylo optimálních. Ale teď se to všechno zase sešlo. Říká se, že šedesátimetrový klub už je nějaká hranice kvality, tak snad jsem do něj dostal pozvánku. (úsměv)

Vaše dvojče Jakub za vámi v Plzni zaostal skoro o pět metrů. Nezáviděl vám?

To určitě ne. Ale samozřejmě by si přál, aby měl přes šedesát metrů také. A já jsem si jistý, že na to má, jen se k tomu musí proházet. Má na daleko větší metry, všechno mu letí stejně, pokusy má vyrovnané. Určitě to také přijde.

Stačí jeden hod a vše se změní?

Disk je na pohyb strašně komplexní sport. Ale ano, stačí, aby to jeden závod uletělo, pak už se chytíte a začnete si věřit. Já to zažil před čtyřmi lety jako junior. Poslední trénink před sezonou jsem hodil pětapadesát, v prvním závodě hned 60,99. A okamžitě se to zlomilo. Věřím, že se to povede i bráchovi.

V červenci je také mistrovství České republiky v Táboře. Můžete myslet na zlato? Šampion Marek Bárta není tak vzdálený.

Extrémně určitě ne, na podobné vzdálenosti mám. Ale mistrovství se blbě kryje s univerziádou, takže možná šampionát nestihnu. I kvůli rankingu. Je to daleko, nejsem si ještě jistý, jak to bude.