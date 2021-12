Olympijský šampion Jakob Ingebrigtsen rozšířil sbírku o zlato z ME v krosu

Muži (10.000 m): 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 30:15, 2. Kaya (Tur.) 30:29, 3. Gressier (Fr.) 30:34, ...59. Kovář (ČR) 33:04.

Muži do 23 let (8000 m): 1. Hicks (Brit.) 24:29, …65. Kováčech 26:42, 71. Foller (oba ČR) 27:03.

Junioři (6000 m): 1. Christensen (Dán.) 17:53, …49. Šlapák 19:21, 93. Davidík (oba ČR) 20:51.

Ženy (8000 m): 1. Grövdalová (Nor.) 26:34, 2. Bahtaová (Švéd.) 26:44, 3. Rehová (Něm.) 26:53, …49. Hrochová (ČR) 29:38.

Ženy do 23 let (6000 m): 1. Battoclettiová (It.) 20:32, ...54. Málková (ČR) 23:34.

Juniorky (4000 m): 1. Keithová (Brit.) 13:41, …35. Porubčanová (ČR) 14:20.

Smíšená štafeta (4x1500 m): 1. Británie (Nuttallová, Duffy, Bellová, West) 18:01, 2. Francie 18:05, 3. Belgie 18:06.