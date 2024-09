Šampiony atletických družstev jsou muži Univerzity Brno a ženy Olympu Praha

Brněnští vysokoškoláci navázali na triumf z roku 2020. Nasbírali 284 bodů a porazili o devět bodů atlety Dukly, kteří nepřidali další k dosavadním 62 titulům. Armádnímu klubu nepomohlo ani 28 bodů, které získal překážkář Müller. Nejprve vyhrál svoji hlavní disciplínu v kvalitním čase 49,41, takže získal i výkonnostní bonus. „Běželo se mi docela hezky na to, že je fakt vedro na tom staďáku. Ještě dneska pofukovalo, takže to taky trochu ztížilo. Na to, že je to poslední start, tak se mi to běželo fakt hezky,“ řekl svazovému webu běžec, jenž o necelou hodinu později skončil druhý na dvoustovce.

Mezi ženami překvapivě zvítězily atletky pražského Olympu. Se ziskem 298 bodů nechaly o 24,5 bodu za sebou Škodu Plzeň, která vyhrála základní část extraligy. Třetím místem skončila série 22 titulů pro atletky pražského USK, které celkově vyhrály klubový šampionát už třiatřicetkrát. Tentokrát ale závodily v oslabené sestavě bez řady reprezentantek a na nejlepší dva kluby nestačily.

K oporám Olympu patřila Sasínek Mäki, jež vyhrála osmistovku i závod na 5000 metrů. „Běželo se mi překvapivě docela dobře na to, jaké bylo vedro. S holkama jsme se hezky vystřídaly. Byl to dvakrát plný počet bodů, což byl dnešní cíl, tak to hodnotím dobře,“ ocenila. Program si zvolila sama, chtěla si odpočinout od patnáctistovky. „Je to takový dobrý poslední závod a trénink takhle na konec sezony,“ dodala.

Dvě výhry pro pražský Olymp získala také sprinterka Barbora Šplechtnová, která vyhrála stovku i dvoustovku.