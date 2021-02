Maslák je znovu českou jedničkou. Předvedl jsem, co mám natrénováno, řekl

Maslák zvítězil výkonem 46,22 vteřiny. Je to šestý čas letošních světových tabulek a první v Evropě.

„Předvedl jsem to, co mám natrénováno,“ řekl Maslák. Porazil druhého Portugalce Ricarda dos Santose (46,64) a třetího Víta Müllera (46,65), který do té doby měl nejlepší český čas.

„Jsem rád, že mám zpět pozici české jedničky,“ usmál se Maslák.

Potrápil ho Müller?

„Musím říct, že moc ne. Říkal jsem si, kde asi je, že do mě půjde, ale když jsem vbíhal do cílové rovinky, tak jsem se díval na obrazovku a nebyl úplně těsně za mnou, takže to bylo v pohodě.“

Pavel Maslák je přesvědčený, že kdyby nezkazil závod na předešlém mítinku v Karlsruhe, kde byl časem 46,99 třetí, měl by i tam podobný čas.

Takže se poučil?

„Tam jsem neměl prostor běžet. S trenérem jsme se bavili, že tam to bylo odfláknuté, že to chce zvládnout první dvoustovku rychleji, abych byl první a mohl běžet podle sebe.“

Ostravský mítink se koná bez diváků. A pořadatelé ani nepouštěli jejich kulisu jako v německém Karlsruhe.

„Na každém závodě je to trochu jiné,“ řekl Maslák. „Ale povzbuzování z repráků je lepší, protože v cíli je už člověk tuhý, takže ani neví, jestli na tribuně nějací diváci jsou. A slyšet ten hluk vám trochu pomůže. V ostravské hale je velký prostor, není nic slyšet, takže to je jako by člověk skoro běžel na tréninku.“

Maslák přiznal, že jelikož na mítink přijel s celou rodinou i oběma malými dětmi, tak se před závodem moc nevyspal.

„Ale jedna noc závod nedělá,“ podotkl. „Můj první trenér říkal, že únava po nevyspání přijde až další den, takže počítám, že zítra to na mě dolehne.“