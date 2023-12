Norka Grövdalová potřetí za sebou ovládla mistrovství Evropy v krosu

Muži (9000 m): 1. Schrub (Fr.) 30:17, 2. Myhre (Nor.) -3, 3. Hendrix (Belg.) -5, ...30. Kovář (ČR) -1:03.

Do 23 let (7000 m): 1. Barnocoat (Brit.) 23:42.

Junioři (5000 m): 1. Christensen (Dán.) 16:09, ...76. Češka (ČR) -2:37.

Ženy (9000 m): 1. Grövdalová (Nor.) 33:40, 2. Battoclettiová (It.) -45, 3. Donnellyová (Brit.) -1:02, ...22. Hrochová (ČR) -2:57.

Do 23 let (7000 m): 1. Keithová (Brit.) 25:32, ...56. Málková (ČR) -4:17.

Juniorky (5000 m): 1. Fitzgeraldová (Brit.) 18:09, ...55. Johanová (ČR) -2:31.

Smíšená štafeta (4x1500 m): 1. Francie (Cleyetová-Merleová, Senard, Madeleineová, Meillet) 19:44, 2. Nizozemsko -2, 3. Británie -4, ...9. Česko (Kotyza, Stýblová, Štoudková, Davidík) -1:16.