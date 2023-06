Za světové rekordy kromě peněz i dům. Keňa chce zabránit pádům na dno

Neotřelý způsob pomoci zavedla Keňa teprve na konci května, avšak o rychlé převedení do praxe se postarala hned zkraje června běžkyně Faith Kipyegonová.

Nejdříve se ve Florencii blýskla výkonem 3:49,11 v závodu na 1500 metrů a jako první žena v historii zdolala tuto distanci pod tři minuty a 50 sekund. Jen o týden později v Paříži pak vylepšila světový rekord na pěti kilometrech, cílem se prohnala v čase 14:05:20.

Po návratu do rodné země se dočkala přívětivého uvítání u prezidenta Williama Ruta. „Keňa je na Faith neuvěřitelně pyšná. Je ukázkovým příkladem disciplíny, tvrdé práce a rodinných hodnot. Je velkou keňskou ženou - matkou, manželkou a světovou šampionkou,“ vychvaloval Ruto 29letou atletku.

Kromě líbivých slov předal Kipyegonové také slíbenou odměnu: 35 tisíc dolarů a dům. Právě vlastnictví nemovitostí společně s investováním má zajistit keňským sportovcům důstojný život i po konci kariéry.

Opakovat se tak nemají příběhy úspěšných atletů, kteří zacházení s financemi nezvládli.

Například Duncan Kibet, který zaběhl v roce 2009 v Rotterdamu tehdejší nejrychlejší keňský maraton, si přišel na odměnách jen za fantastický výkon v nizozemském přístavním městě na 280 tisíc dolarů.

Keňský běžec Duncan Kibet v cíli maratonu v Rotterdamu.

Dobré využití takové sumy už může zajistit slušné živobytí do budoucna, jenže kvůli zraněním a zbytečnému utrácení se Kibet dostal na dno. „Přišel jsem o všechno,“ líčil před lety pro The New York Times ve svém jednopokojovém bytě, který obývá v domě mezi dvojicí rušných čerpacích stanic.

Ještě větší částku promrhal čtyřnásobný vítěz Bostonského maratonu Robert Kipkoech Cheruiyot a finanční potíže se nevyhnuly ani Danielu Komenovi, který dodnes drží světový rekord na 3000 metrů.

Průzkumy navíc ukázaly, že „udržitelným“ způsobem žije v Keni jen čtvrtina bývalých vrcholových sportovců. „Více než polovina má opravdu velké problémy,“ uvedl Benjamin Limo, mistr světa z roku 2005 v běhu na 5000 metrů, který zemi zastupoval i v Mezinárodní asociaci atletických federací.

Jestli nová opatření přinesou sportovcům větší stabilitu, se teprve ukáže. Avšak už teď čelní představitelé Keni ukázali, že jim osudy národních hrdinů po odchodu do sportovního důchodu nejsou lhostejné.