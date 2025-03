Stráský je před finále víceboje na HME průběžně sedmý, vede Ehammer

Stráský do druhého dne víceboje vstoupil výborně a na 60 metrů překážek se časem 7,90 zařadil na celkové druhé místo. Na dvě setiny se přiblížil osobnímu rekordu. Ten atakoval i ve skoku o tyči, poté co napodruhé překonal 490 centimetrů. Byl to jeho nejlepší tyčkařský výkon v této sezoně, v životě se dostal jen o jeden centimetr výše.

Pokud by se Stráský v závěrečném kilometru přiblížil osobnímu rekordu 2:37,30 minuty, který zaběhl v této sezoně, mohl by v konečném součtu atakovat 6100 bodů.

Velmi blízko má Stráský k hranici 6000 bodů, což je potvrzovací výkon Českého atletického svazu pro halové mistrovství světa, které se uskuteční za dva týdny v Číně. V žebříčku, který se uzavře v neděli, je aktuálně na postupové pozici, ale svazové kritérium v této sezoně zatím nesplnil. Na mistrovství republiky nasbíral 5996 bodů. K uzavření sedmiboje alespoň na 6000 bodech potřebuje kilometr za 2:48,67.

Nejrychlejší překážky, které zvládl za 7,68, vynesly do průběžného vedení úřadujícího halového mistra světa Ehammera. Švýcarský vícebojař pak skočil 510 centimetrů o tyči a dostal se na 5652 bodů. Stříbrný medailista z HMS 2024 Skotheim byl na překážkách časem 8,04 výrazně pomalejší než Ehammer, v tyčkařském sektoru si vedl stejně jako jeho švýcarský rival.

Ke smazání padesátibodového manka potřebuje být Skotheim na závěrečném kilometru zhruba o čtyři a půl sekundy rychlejší než Ehammer, osobní rekord má téměř o třináct sekund lepší.

Sedmiboj vyvrcholí dnes ve 20:45.