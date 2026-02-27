Švábíková, Štefela i juniorští šampioni. Ostrava přivítá halové MČR v atletice

O cenné kovy i účast na halovém světovém šampionátu budou už o víkendu bojovat čeští atleti. V ostravské hale se v sobotu a neděli uskuteční halové mistrovství České republiky, mezi nejočekávanější hvězdy patří tyčkařka Amálie Švábíková či výškař Jan Štefela.

Tyčkařka Amálie Švábíková během kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu | foto: AP

Švábíkové se v letošní halové sezoně daří, v jejím průběhu už čtvrtá žena mistrovství světa v Tokiu a pátá z olympijského finále v Paříži dvakrát posunula hodnotu vlastního halového národního rekordu až na 476 centimetrů. Tímto výkonem o víkendu ovládla prestižní mítink ve francouzském Clermont-Ferrand.

V sektoru jí budou dělat společnost její sestra a bronzová medailistka z evropského šampionátu juniorů Apolena Švábíková, mistryně Evropy do 22 let Viktorie Ondrová či Nicole Krutilová, která ve středu překonala výkonem 441 centimetrů juniorský národní rekord.

Štefela se loni blýskl evropským halovým stříbrem a bronzem na světovém šampionátu v Tokiu. Při svém vítězství na mistrovství Evropy družstev v Madridu si posunul osobní rekord na 233 centimetrů. Letos absolvoval zatím dva starty na Beskydské laťce a v Banské Bystrici.

Ukaž, co jsi zač! volal kouč. A Ital ohromil. Jak si hvězdy opět vrhly kousek od Prahy

Nejlepší český výškař na posledních dvou domácích halových šampionátech chyběl, ve své sbírce má zatím jeden národní titul pod střechou. Jeho soupeři v Ostravě budou například jeho tréninkový kolega Matyáš Čudlý, jenž se loni zlepšil na 226 centimetrů, nebo Marek Bahník s Adamem Tomáškem.

Víkendové závody jsou zásadní i směrem k halovému mistrovství světa v Toruni. Momentálně má zajištěnou účast pět českých atletů, kterým se podařilo splnit ostrý limit, Švábíková, Karolína Maňasová, Jonáš Kolomazník, Lurdes Gloria Manuel a Tomáš Horák.

Všichni se představí i v Ostravě, sprinterka Maňasová právě ve vítkovické hale vylepšila hned v úvodu sezony vlastní národní rekord na 7,05. Mistryně Evropy do 22 let z norského Bergenu a finalistka loňského halového mistrovství Evropy bude útočit na svůj čtvrtý titul v řadě.

Karolína Maňasová na loňském MČR v hale.

Už deset halových mistrovských titulů má na kontě dálkař Radek Juška, pokud se mu podaří zvítězit i letos, dorovná rekord výškaře Jaroslava Báby. Aby se finalista olympiády v Paříži probojoval na HMS v Toruni, bude muset překonat hranici osmi metrů. Stejnou motivaci má také juniorský mistr Evropy Petr Meindlschmid.

Ve startovní listině šedesátky překážek figuruje 41letý Petr Svoboda, který letos výkonem 7,84 překonal veteránský světový rekord v kategorii nad čtyřicet let. Hlavním favoritem této disciplíny bude v Ostravě Jonáš Kolomazník, jenž si letos posunul kariérní maximum už na 7,62, což je výkon, kterým si zajistil start v Toruni.

Novinkou v programu halového mistrovství České republiky mužů a žen jsou soutěže vícebojařů a chodců, kteří měli až do loňského roku vlastní šampionát. V sedmiboji bude zajímavý střet juniorského mistra světa Tomase Järvinena, pátého z loňského halového mistrovství světa Viléma Stráského a trojnásobného českého mistra Ondřeje Kopeckého.

Mezi chodci vyčnívá dvojnásobný olympionik a český rekordman Vít Hlaváč.

27. února 2026  9:49

