Ingebrigtsen překonal v Oslu svůj evropský rekord na 1500 m, zazářil i Warholm

Mítink atletické Diamantové ligy v Oslu: Muži:

200 m (vítr +0,6 m/s): 1. Knighton (USA) 19,77, 2. Mena (Kuba) 20,09, 3. Fahnbulleh (Lib.) 20,23.

400 m: 1. Van Niekerk (JAR) 44,38, 2. Samukonga (Zam.) 44,49, 3. Norwood (USA) 44,51.

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor) 3:27,95 - evropský rekord, 2. Katir (Šp.) 3:28,89, 3. Nuguse (USA) 3:29,02.

5000 m: 1. Kejelcha (Et.), 2. Kiplimo (Ug.) oba 12:41,73, 3. Bekele (Et.) 12:46,21.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,52, 2. Allen (USA) 47,58, 3. Happio (Fr.) 48,13.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 601, 2. Nilsen (USA) 591, 3. Obiena (Fil.) 581.

Dálka: 1. Ehammer (Švýc.) 832, 2. Dendy (USA) 826, 3. Tentoglu (Řec.) 821. Ženy:

100 m (+0,9 m/s): 1. Ta Louová (Pobř. Slon.) 10,75, 2. Strachanová (Bah.) 10,92, 3. Jacksonová (Jam.) 10,98.

Míle: 1. Haylomová (Et.) 4:17,13, 2. McGeeová (USA) 4:18,11, 3. Hullová (Austr.) 4:18,24.

3000 m: 1. Chebetová 8:25,01, 2. Rengeruková 8:25,90, 3. Kipkemboiová (všechny Keňa) 8:26,14.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,30, 2. Claytonová (Jam.) 53,84, 3. Woodruffová (Pan.) 54,46.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,91, 2. Pérezová Hernándezová (Kuba) 14,87, 3. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,75.

Koule: 1. Mittonová (Kan.) 19,54, 2. Ewenová (USA) 19,52, 3. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,44.

Disk: 1. Van Klinkenová (Niz.) 66,77, 2. Allmanová (USA) 66,18, 3. Perkovičová (Chorv.) 65,26. Další disciplíny:

Muži:

Kladivo: 1. Nowicki (Pol.) 81,92, 2. Winkler (USA) 79,42, 3. Katzberg (Kan.) 77,93.