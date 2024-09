Koulař Staněk i dálkař Juška byli na Diamantové lize v Curychu devátí

Staněk v závěru sezony opakovaně nedokáže navázat na svůj nejlepší výkon tohoto atletického roku, který předvedl vrhem dlouhým 21,61 v olympijské kvalifikaci. Minulý týden byl při letošní premiéře v Diamantové lize sedmý v Římě, tentokrát si ještě o dvě příčky pohoršil. Vyhrál světový rekordman Ryan Crouser výkonem 22,66 metru.

Podprůměrný výkon předvedl také Juška, který jako jediný nepokračoval do finálové osmičky. Rovněž neudržel formu z olympijských her, kde postoupil výkonem 815 cm do finále a pak skončil desátý. Soutěž v Curychu vyhrál stříbrný olympijský medailista Wayne Pinnock z Jamajky, který skočil 818 cm. Od čtvrté série ale vynechal všechny pokusy, v sektoru se pohyboval v teplákové soupravě a viditelně kulhal.

Odveta za hry v Paříži se vydařila americké sprinterce Sha’Carri Richardsonové. Stovku vyhrála za 10,84 sekundy a o čtyři setiny porazila olympijskou vítězku Julien Alfredovou ze Svaté Lucie.

Do závodu na 400 metrů překážek kvůli drobnému zranění nenastoupil světový rekordman Nor Kartsen Warholm, který měl po středeční porážce v exhibičním duelu na 100 metrů s tyčkařem Armandem Duplantisem startovat ve švédském reprezentačním dresu. V průběhu závodu v chladném a deštivém Curychu pak odstoupil brazilský favorit Alison dos Santos. Pro vítězství si doběhl Jamajčan Roshawn Clarke (47,49).

Tyčkařský světový rekordman Duplantis poprvé v této venkovní sezoně ve finálové soutěži, tedy s výjimkou kvalifikací velkých akcí, nepřekonal šestimetrovou hranici. V nepříznivých podmínkách napoprvé skočil 562 i 582 cm a díky lepšímu zápisu zvítězil před Američanem Samem Kendricksem, jenž opravoval na 542. Oba se pokoušeli o 602 centimetrů. Když Kendricks potřetí shodil, Duplantis jako jistý vítěz ke třetímu pokusu po dvou nezdarech nenastoupil.