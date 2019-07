Bojuji spíš s bolestí než s výkony, říká dálkař Juška a dál čeká na limit

Solidní skok mu sice zajistil, jako tradičně v posledních letech, prvenství, ale to hlavní ne. Na limit pro letošní světový šampionát, který má hodnotu 805 centimetrů, zatím totiž český rekordman stále čeká.

„Bojuji spíš s bolestí než s vlastními výkony,“ komentoval Juška své vystoupení po dalším vítězství na Velké ceně Nového Města nad Metují, kterou ovládl už poněkolikáté v řadě, „tady skáču rád, mám to tady skoro jako domácí stadion a trochu jsem na to spoléhal.“

Na vítězství to sice stačilo, ale limit mu znovu odolal. I proto, že se závod nevyvíjel pro českého dálkaře právě nejpříznivěji. První tři pokusy, kdy skákal jako poslední z devítičlenného startovního pole přešlápl. Pak sice pokračoval, ale hned jako první.

„Po třetím skoku jsem si strhl číslo a sundal tretry. Pak mě pořadatelé upozornili, že skáču, tak jsem se ani nestačil pořádně vydýchat a šel na to. Pokus sice vyšel (Juška v něm předvedl vítězný skok závodu -pozn. autor), ale na další už nezbyla energie,“ popsal závod.

Vítězný skok dlouhý 775 centimetrů, jediný platný v soutěži, sice není nijak závratný, ale pro Jušku znamená povzbuzení: „V protivětru a při bolestech je to docela potěšení.“ Jušku v poslední době limitují bolavé kotníky. Na začátku tohoto týdne ho proto čekalo podrobné vyšetření, jež by mělo ukázat, jakým směrem by se měla ubírat léčba. Času ale moc není, víkendový domácí šampionát v Brně je další možností, jak skočit limit: „To je to hlavní, o co se teď snažím, věřím, že budu v Brně v pořádku.“