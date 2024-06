Jacobs se naladil na obhajobu olympijského zlata výhrou v Turku za 9,92

Jacobs, jenž na šampionátu v Římě získal zlato na 100 m i ve štafetě, potvrdil ve Finsku před blížící se obhajobou pod pěti kruhy výbornou formu. Desetisekundovou metu prolomil už v rozběhu, který vyhrál za 9,99. Ve finále porazil krajana Chiturua Aliho (9,96), třetí skončil olympijský šampion na dvojnásobné trati Andre De Grasse z Kanady za rovných 10 sekund.

„Před dneškem už jsem začínal mít trochu obavy, že jsem v sezoně ještě neběžel pod 10 sekund, ale to je součást závodů, teď jsem do dokázal dvakrát,“ pochvaloval si na webu Světové atletiky Jacobs, jenž naposledy hranici pokořil před dvěma lety ve finále ME v Mnichově. Rychleji běžel jen při své olympijské cestě za zlatem.

Vítězně vstoupil do sezony indický oštěpař Níradž Čopra. Olympijský šampion a mistr světa, jenž se na konci května omluvil kvůli zranění ze Zlaté tretry, vyhrál v Turku výkonem 85,97 m.