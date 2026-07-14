Duplantis skočil v Budapešti 607 cm, o světový rekord usiloval marně

Před měsícem na Diamantové lize ve Stockholmu skočil světový rekordman Duplantis jen 580 cm a jeho vítězná série tak po třech letech skončila.
Se svým tehdejším přemožitelem Kurtisem Marschallem z Austrálie znovu změřil síly na červencovém Memoriálu Istvána Gyulaie v hlavním městě Maďarska.
Oba zdolali šest metrů na druhý pokus, o sedm centimetrů výš už uspěl jen Duplantis. Následně se šestadvacetiletý Švéd pokusil vylepšit světový rekord na 632 cm, což se mu při druhém skoku téměř povedlo.
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Patnáctý světový rekord v kariéře. Tyčkař Duplantis zdolal 631 centimetrů
Za svým červnovým světovým rekordem na 110 metrů překážek zaostal jen o desetinu sekundy dvacetiletý Američan Ja’Kobe Tharp. Jeho vítězný čas 12,85 se navíc v mírném protivětru a s vypuštěným závěrem zařadil v historických tabulkách na páté místo.
Kanaďan Ethan Katzberg posunul v kladivářském kruhu vlastní nejlepší světový výkon roku na 83,64 metru. Za osmdesátimetrovou hranici se dostali i čtyři soupeři olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa.
V září se elitní atleti do Budapešti vrátí na premiérový ročník ultimátního světového šampionátu.
Mítink atletické Diamantové ligy v Budapešti
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