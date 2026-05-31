Järvinen byl v Götzisu sedmý, předvedl nejlepší český desetiboj za devatenáct let

Dvacetiletý Järvinen loni kvůli zdravotním problémům nedokončil žádný víceboj. Letos se v dobré formě předvedl už v hale, kde získal český titul v sedmiboji. Nemohl startovat na halovém mistrovství světa, protože neměl potřebný druhý výkon do žebříčku, z něhož se kvalifikovali Ondřej Kopecký a Vilém Stráský.
V Götzisu na halový výkon navázal výborným desetibojem, kterým se zařadil na čtvrté místo národních historických tabulek. Před ním jsou jen olympijský vítěz z Atén 2004 Roman Šebrle, trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák a olympijský šampion z Barcelony 1992 Robert Změlík, kterého Järvinen připravil o český rekord do 23 let.
Järvinenův součet z Götzisu je nejkvalitnějším českým desetibojem od výkonu Šebrleho z MS 2007 v Ósace, který tehdy triumfoval ziskem 8676 bodů. Český mladík si zlepšil osobní rekordy v bězích na 100 a 400 metrů, v disku a oštěpu. Vyrovnal si maximum v tyči.
Na desetibojaře slušné. Švýcar Ehammer skončil v Götzisu do dálky 851 centimetrů
Švýcar Ehammer si vítězství zajistil osobním rekordem 8778 bodů, k němuž si pomohl zejména sobotním dálkařským veleskokem 851 centimetrů. Porazil o 48 bodů úřadujícího mistra světa Lea Neugebauera z Německa.
Sedmiboj vyhrála součtem 6726 bodů Švýcarka Annik Kälinová, která rovněž v dálce zazářila výkonem 696 centimetrů. Nechala za sebou o 21 bodů Emmu Oosterwegelovou z Nizozemska.
Vícebojařský mítink v Götzisu (Rakousko)
Muži - desetiboj: 1. Ehammer (Švýc.) 8778 (100 m: 10,41 - dálka: 851 - koule: 15,15 - výška: 203 - 400 m: 47,33 - 110 m př.: 13,48 - disk: 41,09 - tyč: 520 - oštěp: 54,38 - 1500 m: 4:43,22), 2. Neugebauer 8730 (10,76 - 797 - 16,71 - 206 - 47,99 - 14,57 - 50,77 - 500 - 58,46 - 4:39,33), 3. Kaul (oba Něm.) 8528 (11,30 - 709 - 15,21 - 200 - 48,42 - 14,51 - 47,14 - 490 - 78,21 - 4:23,67), ...7. Järvinen (ČR) 8400 (10,61 - 748 - 12,88 - 209 - 47,69 - 14,18 - 43,76 - 490 - 62,20 - 4:35,82).
Ženy - sedmiboj: 1. Kälinová (Švýc.) 6726 (100 m př.: 12,91 - výška 174 - koule: 13,67 - 200 m: 23,33 - dálka: 696 - oštěp: 45,25 - 800 m: 2:11,33), 2. Oosterwegelová 6705 (13,21 - 177 - 14,06 - 23,65 - 639 - 52,50 - 2:08,67), 3. Dokterová (obě Niz.) 6627 (13,27 - 180 - 14,70 - 23,13 - 647 - 44,00 - 2:10,88).