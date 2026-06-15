V LA přifoukl skvělé výkony vítr, zářili Bednarek, Russellová i Woodhallová

Regulérní podmínky měla sedmadvacetiletá úřadující mistryně světa jen v první sérii, kdy si vylepšila o dva centimetry předloňský osobní rekord.
Za posledních sedm let předvedla lepší výkon jen v roce 2024 Němka Malaika Mihambová (722).
V Los Angeles navíc Davisová-Woodhallová obsadila druhé místo v závodě na 100 metrů překážek rovněž v osobním rekordu 12,47, lepší byla jen krajanka Massai Russellová (12,26).
Příliš silný vítr v zádech měli i sprinteři na stovce, na níž vítězný Kenneth Bednarek dosáhl času 9,72 sekundy. Vicemistr světa z dvojnásobné trati vyhrál před dalším Američanem a bývalým šampionem z nejkratšího sprintu Christianem Colemanem (9,84). Pod deset sekund se dostalo šest běžců.
Mítink kategorie Continental Tour - Gold v Los Angeles
Muži - 100 m (vítr +2,2 m/s): 1. Bednarek 9,72, 400 m: 1. Bailey 44,57, 800 m: 1. Miller (všichni USA) 1:43,94, 3000 m: 1. Tshite (JAR) 7:37,57, 110 m př. (-0,1 m/s): 1. Britt (USA) 12,99, koule: 1. Campbell (Jam.) 21,94.
Ženy - 100 m (vítr -0,2 m/s): 1. Richardsonová (USA) 10,99, 200 m (-3,1 m/s): 1. Ofiliová (Nig.) 22,45, 400 m: 1. Butlerová 49,90, 1500 m: 1. Mackayová 3:59,26, 100 m př. (+1,5 m/s): 1. Russellová 12,26, 400 m př: 1. Cockrellová 53,43, 3000 m př.: 1. Jenningsová 9:11,72, dálka: 1. Davisová-Woodhallová 725 (+3,3 m/s), koule: 1. Jacksonová 20,53, disk: 1. Sionová (všechny USA) 69,15.