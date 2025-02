Znovu třetí. Koulař Staněk na Italy nevyzrál ani na mítinku v Nehvizdech

Real Madrid, nebo Manchester City? Jen jeden z velkých klubů postoupí do osmifinále Ligy mistrů. Do odvety, která v Madridu začala v 21.00, nastoupil s těsným náskokem domácí obhájce trofeje....

Výhoda USK! Pražanky v dramatu porazily Landes, přiblížily se euroligovému Final Six

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupily na palubovce Landes v Mont-de-Marsan do boje o postup do Final Six Euroligy. V prvním duelu play in o čtvrtfinále porazily francouzský celek 72:68. K domácí...