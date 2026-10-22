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Atletická Evropa se v roce 2030 sejde v Helsinkách, celkově už počtvrté

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  14:00

DOSTANU SE PŘES LAŤKU? Český tyčkař Jan Kudlička během finálového závodu na ME v Helsinkách. | foto: Reuters

Atletické mistrovství Evropy 2030 se uskuteční v Helsinkách. V tiskové zprávě to oznámila Evropská atletika (EA), jejíž vedení pořadatele vybralo na zasedání v Lausanne. Finská metropole přivítá tento šampionát počtvrté, naposledy se zde konal v roce 2012. EA rozhodla také o pořadateli halového ME 2029, kterým bude polská Toruň.

Helsinky dostaly přednost před Bruselem a staly se nejčastějším pořadatelem evropského šampionátu, jehož historie sahá do roku 1934. ME se za čtyři roky uskuteční na ikonickém Olympijském stadionu, na němž na hrách v roce 1952 zářil Emil Zátopek a který byl v roce 2020 znovu otevřen po rozsáhlé rekonstrukci.

Prezident EA Dobromir Karamarinov vyzdvihl význam Helsinek pro historii královny sportů. „Jsme neochvějně přesvědčeni, že Helsinky nabídnou další úžasné pódium pro nejlepší evropské atlety. Nedávno renovovaný Olympijský stadion je jedním z nejvíce historických atletických stadionů na světě a jsem si jistý, že poslouží jako nezapomenutelné jeviště pro diváky na stadionu i pro miliony sledujících v Evropě a po celém světě,“ doplnil.

Letošní ME hostil v srpnu Birmingham, příští se uskuteční v roce 2028 v Chorzówě. Do Polska se vrcholná atletika vrátí hned další rok v podobě halového ME. To se uskuteční v Toruni, která letos hostila halové mistrovství světa. HME se v tomto polském městě konalo naposledy v roce 2021 a kvůli koronavirové pandemii se tehdy odehrávalo za zavřenými dveřmi.

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Témata: Helsinky, Polsko, Toruň

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