V další atletické výzvě se na dálku utkají elitní vícebojaři

Mayer, jenž ze světového šampionátu v Dauhá odstoupil kvůli zranění, bude závodit na své tréninkové základně v Montpellier. Překvapivý světový šampion Kaul bude v Mohuči a vicemistr světa Uibo reprezentující Estonsko vstoupí do soutěže z floridského Clermontu, kde se připravuje.



Podobně jako u tyčkařů bude důležitý počet úspěšných pokusů v určeném časovém limitu. Nejdříve budou deset minut skákat přes laťku ve výšce 400 centimetrů. Pak budou deset minut vrhat koulí a bude se hodnotit počet pokusů za dvanáct metrů. Třetí disciplínou je běh mezi kužely vzdálenými od sebe 20 metrů, přičemž se bude bodovat počet přeběhů za pět minut. O vítězi trojboje rozhodne součet bodů z těchto disciplín.



Všechny by závodníci měli zvládnout do hodiny. „Formát pro nás bude trochu náročný, protože nejsme zvyklí na tolik vytrvalosti. Jsme ‚sprinteři‘, vytrvalost je pro nás těžká. Nevím, jaké to bude, ale myslím si, že Niklas v tom bude dobrý a budeme muset bojovat proti němu,“ přemítal v tiskové zprávě světový rekordman Mayer.

Kaul, který se loni v jednadvaceti letech stal nejmladším desetibojařským mistrem světa všech dob, nezvyklou výzvu přivítal. „Je to opravdu dobré, protože je to něco jiného, než jenom trénovat. Těším se na to, že se znovu utkám s těmi dvěma, i když nebudeme ve stejné zemi. Bude to zábava,“ řekl.

Ale nesdílí Mayerovo přesvědčení, že by měl být favorit. „Tyčka bude těžká. Za poslední tři měsíce jsem měl jen jeden tyčkařský trénink, takže uvidíme, co se tam přihodí,“ řekl německý závodník, který má osobní rekord v tyči rovných pět mětrů.

A člunkový běh na závěr podle něj bude těžší než patnáctistovka, kterou desetibojaři jako poslední disciplínu běhají mezi čtyřmi a pěti minutami. „To je v rovnoměrném tempu, jen běžíte, ale tentokrát budeme muset zastavovat a znovu se rozbíhat,“ poznamenal.

Uibo se považuje za outsidera. „Fakt nevím, co od toho mám čekat. Poslední tři měsíce jsem neskákal o tyči ani nevrhal koulí, takže to bude opravdu zajímavé,“ svěřil se.

Spolukomentátory soutěže vysílané na sociálních sítích budou bývalí světoví rekordmani v desetiboji Ashton Eaton a Daley Thompson.