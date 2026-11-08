Má za sebou úspěšný rok. V polské Toruni slavila titul halové mistryně světa. V létě byla na mítincích Diamantové ligy druhá a třetí. Hned pětkrát stlačila svůj čas pod magickou hranici 50 sekund a osobní rekord si posunula na 49,37 sekundy.
„Jsem ráda, jak jsem se po zranění vrátila,“ připomínala jedenadvacetiletá Manuel loňské trable se zadním stehenním svalem, kvůli kterým přišla i o mistrovství světa v Tokiu. „Hala se povedla nad očekávání, ale i celkově můžu sezonu považovat za vydařenou. Vrcholů jsem měla několik. Navíc se mi dařilo držet si výkonnost.“
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Dokážete říct, co vás těší víc? Halový titul, nebo právě to, že jste venku opakovaně běhala pod padesát sekund?
Složitá otázka… Asi titul, ale i časů a prolomení magické hranice si nesmírně vážím. Ukazuje to, že už patřím do užší atletické špičky. Což mě samozřejmě těší. Doufám, že se v dalším roce k tomu času zase přiblížím. Samozřejmě bych byla ráda za osobní rekord, ale vím, že to už bude těžké.
A jednou pod 49 sekund?
Lákavá představa. Ale to už se bavíme o velmi úzké skupině atletek, které takový čas zaběhly. Nechci předbíhat. S trenérem jsme si řekli, že tahle sezona byla skvělá, ale pořád je před námi spousta věcí, na kterých musíme pracovat.
Jaké například?
Starty, celková síla, ale i výdrž a schopnost udržet si formu během spousty závodů, protože tohle profesionální atleti umí. Tohle všechno jsme si řekli a máme na čem stavět.
Co vás uplynulý atletický rok nejvíc naučil?
Přijde mi, že jsem si naplno vyzkoušela, jak právě fungují profesionální sportovci. Měla jsem možnost absolvovat spoustu závodů, o kterých jsem donedávna pomalu nevěděla, že existují, nebo jsem o nich zatím jen snila. Tím mám na mysli například Diamantovou ligu nebo Budapešť (ultimátní šampionát).
Nyní jste už v přípravě na další sezonu?
Už tři týdny.
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Jaký byl návrat po volnu?
Samozřejmě každý začátek po volnu, kdy toho moc neděláte, je náročný. Ale myslím si, že příprava funguje tak, jak by měla. Jsme tedy teprve na začátku, takže se zatím zaměřujeme spíš na celkovou sílu a obecnou připravenost.
Ve skupině Laurenta Meuwlyho máte nově dalšího českého parťáka, překážkáře Michala Radu. Jak vás to těší?
Samozřejmě je skvělé mít někoho takového v týmu. Jsme obrovská skupina, máme v ní spoustu lidí z různých států. Je krásné, jak všichni navzájem fungujeme a pomáháme si.
Rada říkal, že jste spolu absolvovali i nějaké tréninky.
Je to tak. Samozřejmě záleží, o jaký typ tréninku jde. Když je to nějaký překážkářský, tak ten s ním neabsolvuji. Ale když třeba trénujeme vytrvalost nebo rychlost, případně se potkáme v posilovně, jdeme společně.
Co vás čeká v dalších týdnech?
Za týden odlétáme na soustředění do Jihoafrické republiky. Strávíme tam čtyři týdny, na Vánoce se vrátíme domů a potom tam poletíme znovu – tentokrát na tři týdny. Do Vánoc to bude spíš silovější a objemovější příprava. Poté se už více zaměříme na rychlost a specifičtější tréninky.
A pak už přijde halová sezona. O ní jste vždy říkala, že ji moc ráda nemáte a prioritou je pro vás léto. Nezmění se ale něco po světovém titulu?
Na venkovní sezonu se pořád těším víc. Ale těším se i na halu. Ráda soutěžím, nasávám atmosféru a užívám si, když se skupinou jezdíme po závodech.