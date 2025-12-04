Špotáková o nové hale, Ústí i fotbalistech: Ať se zklidní, můžeme tam házet!

Ke krajskému městu na Labi má rodačka z Jablonce nad Nisou vztah, její bratr se do něj přiženil a ona už 20 let drží rekord zdejšího stadionu, kde se atleti mísí s druholigovými fotbalisty.
„Fotbalisti tady mají problém, že se oštěpy zapichují do trávníku. To by snad měli rozumně vyhodnotit, všude se to smí. Ať se zklidní fotbalisti, házet se tam může!“ řekla rázně světová rekordmanka a mladí sportovci z Ústecka, kteří úterní prezentaci projektu nové haly sledovali, bouřlivě tleskali na znamení souhlasu.
Cítíte, že mezi atlety a fotbalisty to v Ústí pne?
Vím o tom, mrzí mě to. Třeba na Julisce prvoligový tým Dukly Praha funguje s atlety v absolutní synergii. Vždy se dá na všem domluvit, když jste rozumní lidé. Oštěpy se házely všude do vyhřívaných trávníků, takže není potřeba se bát.
Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun
Navíc fotbalisté by také mohli využívat novou halu, ne?
Jasně, třeba si přijdou zahrát bago. Jestliže tam budou tři multifunkční hřišťátka, na takové to pohrání to bude dobré. Asi v minus čtyřech stupních na umělce to není úplně ono. K nám taky chodí do nafukovačky na Dukle fotbalisté a vždy se s nimi dohodneme.
Ústecký fotbal je známý agresivním marketingem s vnadnými moderátorkami. Všimla jste si toho?
Nějak jsem to zahlédla, ale u nás jsou spíš známí právě tím, že nemají dobré vztahy s atlety. Třenice byly určitě na více místech. Fotbal je sport, kde je peněz hrozné množství, a co řídí svět? Prachy. Tak je evidentní, že si připadají jako ti, kdo mohou všechno řídit. Je to celorepublikový problém.
Na ústeckém Městském stadionu držíte rekord v oštěpu 65,74 metru. Vzpomínáte?
Smutný příběh, že už je to 20 let. (smích) Možná šlo také o český rekord. Já jsem do Ústí jezdila na závody už jako mladší a starší žákyně, protože v té době jsme my jako Jablonec měli Ústí za krajské město. Navíc k němu mám osobní vazbu, brácha se sem přiženil v roce 1999, takže jsem tady strávila už hodně času.
A jaké je Ústí? Řada lidí tvrdí, že šedivé.
Když se bavím s lidmi, říkají, že je to hnusné město a kraj. Já jsem ta, která ho hájí. Je asi moje povaha, že si všude umím najít něco hezkého. I Ústí nad Labem nabízí spoustu pěkných věcí, jen je potřeba mít otevřené oči. Přála bych si, abych za pár let mohla říkat, že Ústí je město s nejkrásnější atletickou halou u nás.
Nebojíte se, aby nezůstalo jen u slov jako u rychlobruslařského stadionu?
To podle mě byl vzhledem k velikosti toho sportu a množství peněz absolutně nepoměr, to se nedá srovnávat, to sem netahejte. (úsměv) Rozhodně si myslím, že naše hala je reálnější a rozumnější. Do Ústeckého kraje jezdím moc ráda, před rokem a půl jsem byla součástí Olympijského festivalu u jezera Most jako ambasadorka. A odjížděla jsem neskutečně nabitá energií od mladých sportovců, kteří obhospodařovali chod festivalu a byli úžasní. Ukázalo se, že zdejší kraj je sportovní. Plán na halu to potvrzuje; je odvaha jít do něčeho tak velkého, mám obrovskou radost.
Jaká bude hala
Kapacita bude 2 200 diváků, což je mimořádné. Na hlavní soutěžní ploše bude klopený okruh se šesti drahami o délce 200 metrů, rovinka s osmi drahami a sektory pro výšku, dálku, trojskok, tyč a kouli.
Tréninkový tunel bude mít rozměry 130x24 metrů a výšku 7 metrů, je originálně rozdělen na tři části po 40x20 metrech, kde bude hřiště, rozcvičovací dráha, ale i posilovna.
Nová multifunkční hala bude primárně v provozu vždy od října do března. Unikátní tréninkové zázemí ve formě tří hal však bude otevřeno celoročně a bude sloužit nejen regionálním sportovcům, ale také reprezentantům, dalším sportovním klubům a díky dopravní dostupnosti i sportovcům z Německa.
Jak se vám vizualizace atletické haly v Ústí líbí?
Líbit je slabé slovo. Jsem nadšená. Až člověk nevěří, že se něco takového, doufejme, uskuteční. Na festivalu se o tom začínalo mluvit, ale že by to vzalo tak rychlý spád, to je v dnešní době neuvěřitelné. Spíš se setkáváme jen s překážkami. A pořád slyšíme, jak něco nejde. Nechci to zakřiknout, ale doufám a přeju hale, ať projekt běží dál. I pro mě bude praktické jezdit se svými svěřenci do Ústí. Nemáme to tak daleko jako do Ostravy, kde se všechna mistrovství republiky pořádají. Vím, jak jsou atleti ze západní části Čech občas otrávení, že tam jedou i dvakrát do týdne.
Co by hala znamenala pro atletickou obec?
V Ústeckém kraji je základna velká a dostupnost haly by byla poměrně dobrá pro celé Čechy. Jedna hala je v Jablonci, kde je nestandardní délka dráhy, v Praze je nafukovací, která je dávno po dosloužení, pak na Olympu, kde je omezený provoz. Celé Čechy jsou na tom dost špatně a nebude to jen pro Ústecký kraj, ale pro velkou atletickou obec. Pro nás to znamená strašně moc.
I oštěpaři by ji využili?
Mohla bych sem jezdit se svými svěřenci na soustředění. Dá se tu házet aspoň do sítě, ale základem všech disciplín je stejně běh. Atletika je jen jedna, běhy, skoky, překážky, proto je hala pro nás nesmírně důležitá.
Může to pomoct i rozšířit atletickou základnu v kraji?
Určitě nové děti přiláká. Vidíte sami, jak přijde říjen a padnou mlhy, člověka to netáhne ven, sportovat, dělat atletiku na opuštěném stadionu, který zapadá listím. Je to hodně složité. Venku anebo po tělocvičnách se atletika dělá těžko. Může to znamenat hrozně moc. Navíc i halová atletika má své výhody, jsou haloví specialisté, kteří pak mají možnost dělat světové medaile. Je tam větší šance, protože je spousta zemí, kde haly vůbec nejsou. Pokud tu bude krásná aréna, bude vždy táhnout sportovce.
Hala má být multifunkční, vzniknou hřiště i na další sporty.
Je fajn, že jsou tam i jiná sportoviště. Já vždycky propagovala, že je dobré zahrát si před tréninkem basketbal nebo volejbal. Atletika je poměrně nudná, jen dril, trochu hry je dobré do toho dodat. Když to bude pohromadě, je to nádhera. Byla by to jednoznačně nejhezčí hala v republice. Já bych nejradši skákala do vzduchu a řvala: Pecka! Bomba! Ale nechci to dělat. Jako když jsem jela na mistrovství světa nebo olympiádu a měla jsem formu jako prase, byla jsem při zemi. Dokud se to nestane, jsem takový typ člověka, který věří a má spíš vnitřní radost.
Řešíte často, že není přes zimu kde trénovat?
Pořád se to řeší, v Praze je situace taky zoufalá, co si budeme povídat. Na Julisce je jeden atletický tunel, je složité, abychom se tam všichni vešli. Ústecká hala by všem hodně pomohla. Dnes je krásný den a ještě krásnější bude, až se bude stříhat páska.
Koho teď trénujete vy?
Mám pár dvacetiletých talentů a nově od října Nikolu Tabačkovou. Je to trochu výzva, ale jde jim to dobře.
Vachuta: Ústí hala nakopne, stane se střediskem atletiky. Bude konkurovat i Ostravě
Ústí nad Labem, centrum atletiky v Česku? Politici slibují do tří let postavit halu za 600 milionů korun, v níž se budou konat mezinárodní mítinky i třeba halový evropský šampionát. „Pokud hala vznikne, Ústí to nakopne a bude přitahovat atlety. I díky obrovské univerzitě se může stát jedním z velkých středisek české atletiky, bude konkurovat i Ostravě,“ je přesvědčený Miroslav Vachuta, šéf ústeckých atletů.
Právě v Ostravě stojí zatím nejmodernější hala v Česku, ta ústecká by ji měla v mnoha ohledech ještě předčit. Divácká kapacita má být dvojnásobná, ostravská pojme 1 012 sedících diváků, v Ústí plánují 2 200 míst. To je dost pro mezinárodní akce i halové mistrovství Evropy.
„V zimním období mají atleti závodní túru, mohli by tady klidně zůstat týden dva, být v kontaktu s absolutní špičkou. A určitě by se tu dal uspořádat světový mítink se skvělým obsazením v mnoha disciplínách.“
Vachuta v Ústí už roky pořádá prestižní venkovní koulařský mítink, a kdyby hala vyrostla, přesunul by ho dovnitř. „Pomohlo by mi to v tom, že bych se nemusel bát počasí a okolních vlivů. Letos jsem mítink dělal asi po pěti letech, byli tady dva mistři Evropy. Příští rok jsem to posunul do levelu World Athletics Bronze. Když se mi podaří naplnit rozpočet, dorazí světová esa. Takže ústecká atletika snad bude vidět ještě dřív, než se ta hala postaví,“ věří Vachuta.
Multifunkční aréna má v budoucnu atletům zásadně zlepšit tréninkové i závodní podmínky nejen v zimě, ale také v letním období. „V plánu je později i venkovní atletická osmidráha, která v Ústeckém kraji není ani jedna a v celém Česku jich je hodně málo,“ oceňuje bývalý atlet, nyní trenér a funkcionář.
I spory s fotbalisty, s nimiž atleti sdílí Městský stadion, by projekt nové haly nejspíš pomohl vyřešit. „Víme, že symbióza s fotbalem není úplně jednoduchá z mnoha hledisek, takže kdybychom se mohli přemístit do haly a posléze i na stadion, bylo by to pro obě strany dobré řešení.“