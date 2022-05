V atletické extralize zazářili Hemidaová a Sasínek, Mäki prohrála ve finiši

Nejlepší z českých závodnic na dvoustovce byla Nikoleta Jíchová za 23,67. Atletka pražské Dukly, jež běhá 400 metrů překážek, si předtím při vítězství na hladké čtvrtce vylepšila osobní rekord o více než sekundu na 52,92.

V běhu mužů na 1500 metrů předvedl skvělý výkon Filip Sasínek, který celý závod v horku odtáhl a výsledkem byl čas 3:38,44. Někdejší bronzový medailista z halového mistrovství Evropy tím pomohl k osobním rekordům Janu Frišovi (3:38,71) i dvacetiletému Jakubu Davidíkovi (3:39,47).

„Na první start je to velice dobré. Slíbil jsem klukům, že to dneska vezmu a poběžíme na 3:40, aby tam padlo co nejvíc osobáků, což se povedlo. Se svým výkonem jsem víc než spokojený. Je to lepší, než jsem čekal,“ řekl Sasínek na webu atletického svazu.

Kvůli zdravotním potížím musel vynechat halovou sezonu, ale nyní cítí dobrou formu. „Těším se na další starty, protože to vypadá, že by to letos zase mohlo být dobré,“ dodal.

Diana Mezuliáníková vyhrála běh na 800 metrů, když porazila ve finiši Kristiinu Mäki, a poté zvítězila i na patnáctistovce. Dvě vítězství zaznamenal také dálkař Radek Juška, který získal plný počet bodů také v trojskoku.

Vítězi prvního kola se stali atleti Univerzity Brno a ženy Škody Plzeň.