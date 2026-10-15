Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Manuel, obhájce Štefela, nebo někdo jiný? Atlet roku zná desítku finalistů

Autor: ,
  12:47
Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v...

Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: ČTK

Lurdes Gloria Manuel na tiskové konferenci hodnotí atletickou sezonu 2026.
Zklamaný Jan Štefela po vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu
Kladivář Volodymyr Myslyvčuk na Ultimate Championship v Budapešti.
Lurdes Gloria Manuel (vlevo) finišuje semifinále na 400 metrů na Ultimate...
15 fotografií
Výškař Jan Štefela, který loni ovládl národní anketu Atlet roku, je znovu v nejlepší desítce. Mezi adepty na vítězství, které ve čtvrtek zveřejnil Český atletický svaz, nechybí ani favorizovaná halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel.

Bronzový medailista z loňského MS Štefela se v hlasování dostal mezi deset nejlepších, ačkoliv neměl povedenou sezonu.

V hale se sice výkonem 232 centimetrů na jeden centimetr přiblížil osobnímu rekordu, ale na světovém šampionátu v Toruni pak zdolal jen 226 a skončil šestý. Venku se dostal přes 230 pouze na domácím šampionátu v Plzni, jinak skákal výrazně méně a na ME v Birminghamu vypadl v kvalifikaci.

Po medailích úpadek. Zklamal jsem sám sebe, psal Štefela. Kouč Bába: Nebyl to on

Favoritkou na vítězství je Manuel, která se po minulé sezoně poznamenané zraněním vrátila ve velkém stylu. V hale získala světové zlato a ve venkovní sezoně se pravidelně umisťovala na medailových pozicích v Diamantové lize. Zlepšila si osobní rekord až na 49,37 sekundy. Na ME ani ona na medaili nedosáhla, doběhla čtvrtá.

Umístění těsně pod stupni vítězů bral na evropském šampionátu také kladivář Volodymyr Myslyvčuk. Ukrajinský rodák sahal po medaili v sezoně, v níž poprvé překonal osmdesátimetrovou hranici a zařadil se na druhé místo českých historických tabulek.

Vedle Manuel je v desítce také další česká medailistka z letošního HMS, bronzová tyčkařka Amálie Švábíková. Ta pod širým nebem absolvovala jen mítink Diamantové ligy v Paříži a pak kariéru přerušila kvůli těhotenství.

Manuel hodnotí životní sezonu: Stále vidím rezervy. Těším se, že si osvěžím češtinu

Pátá příčka na ME pomohla do desítky oštěpaři Jakubu Vadlejchovi, čtyřnásobnému vítězi ankety z let 2021 až 2024, který se jinak v sezoně spíše trápil.

Zejména díky českým rekordům je v desítce sprinterka Karolína Maňasová. Na halové šedesátce posunula vlastní národní maximum na 7,05 sekundy a na stovce pak překonala letitý rekord Jarmily Kratochvílové, když zaběhla čas 11,01 sekundy. Na vrcholných akcích se ale mezi nejlepší neprosadila.

To vícebojař Vilém Stráský naopak zejména v hale znovu na velké akci patřil k nejlepším, když na HMS obsadil v sedmiboji čtvrté místo. Pátý byl na téže akci čtvrtkař Tomáš Horák, který se stal v čerstvých 18 letech nejmladším finalistou HMS v této disciplíně. Venku ale kvůli zdravotním problémům prakticky nezávodil.

Krásná zpráva pro atletiku. V šestici evropských supertalentů jsou i dva Češi

Z českých atletů v mládežnickém věku se do desítky prosadil ještě juniorský mistr světa na 400 metrů překážek Michal Rada.

Deváté místo v maratonu na ME a české rekordy na silniční pětce i desítce vynesly mezi nejlepší české atlety letošního roku zkušenou vytrvalkyni Terezu Hrochovou.

Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční v sobotu 7. listopadu v Praze.

Nejlepší desítka ankety Atlet roku ČR

v abecedním pořadí

Tomáš Horák (400 m), Tereza Hrochová (maraton), Lurdes Gloria Manuel (400 m), Karolína Maňasová (100 m), Volodymyr Myslyvčuk (kladivo), Michal Rada (400 m př.), Vilém Stráský (víceboj), Jan Štefela (výška), Amálie Švábíková (tyč), Jakub Vadlejch (oštěp).

Další pořadí: 11. Linda Botková (400 m př.) 293 bodů, 12. Kristiina Sasínek Mäki (1500 m) 290, 13. Nicole Krutilová (tyč) 220, 14. Tomas Järvinen (víceboj) 96, 15. Barbora Bukovjan (běhy do vrchu) 79, 16. štafeta žen 4x400 m 39, 17. Tomáš Staněk (koule) 24, 18. Petr Meindlschmid (dálka) 8, 19. Josef Pazdera (kladivo) 7, 20. Sebastián Andrejev (víceboj) 4, 21. Adéla Tkáčová (víceboj), Radek Juška (dálka) a Adam Juliš (víceboj) po 3, 24. smíšená štafeta 4x400 m juniorů, Petra Sičaková (oštěp) a Jakub Dudycha (800 m) po 2, 27. Martin Zajíc (10 km), Simona Vrzalová (1500/5000 m), Pavla Štoudková (800 m) a Štěpán Štefko (110 m př.) po 1.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Nguyenová Tanová vs. SamsonTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Nguyenová Tanová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě0:6, 1:0
  • 12.20
  • -
  • 1.04
Šalková vs. HrunčákováTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Šalková vs. Hrunčáková //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.17
  • -
  • 1.69
Fearnley vs. KumstátTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Fearnley vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
15. 10. 15:00
  • 1.36
  • -
  • 2.82
Mrva vs. MaestrelliTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Mrva vs. Maestrelli //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:00
  • 1.99
  • -
  • 1.74
Litvínov vs. Hradec Kr.Hokej - 11. kolo - 15. 10. 2026:Litvínov vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:30
  • 2.65
  • 4.09
  • 2.28
Sparta vs. Lillestr?mFotbal - 2. kolo - 15. 10. 2026:Sparta vs. Lillestr?m //www.idnes.cz/sport
15. 10. 18:45
  • 1.33
  • 5.62
  • 8.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

Další medaile pro Přívratského. Na SP v Káhiře získal bronz, Nepejchal těsně čtvrtý

Jiří Přívratský po rozstřelu o zlato, ve kterém podlehl Maďaru Peklerovi

Střelec Jiří Přívratský získal na Světovém poháru v Káhiře další medaili, v třípolohové malorážce skončil třetí. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na...

15. října 2026  13:22,  aktualizováno  13:36

Real předvedl v Římě skvělý obrat. Byli jsme nezastavitelní, těšilo Mourinha

Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu proti AS Řím.

Hned v úvodu utkání fanoušci vytáhli choreo s jeho podobiznou jako poděkování za čtyři roky starý triumf v Konferenční lize. Dlouho to ale vypadalo, že Josému Mourinhovi návrat do Říma pořádně...

15. října 2026  12:55

Manuel, obhájce Štefela, nebo někdo jiný? Atlet roku zná desítku finalistů

Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v...

Výškař Jan Štefela, který loni ovládl národní anketu Atlet roku, je znovu v nejlepší desítce. Mezi adepty na vítězství, které ve čtvrtek zveřejnil Český atletický svaz, nechybí ani favorizovaná...

15. října 2026  12:47

Kocián vs. Fenin na Clashi 17: Kurzy, favorit, kde sledovat živě

Martin Kocián vystoupil se svou bývalou skupinou Lunetic (2. října 2026)

Hlavním zápasem galavečeru bojových sportů Clash 17 je duel mezi Martinem Kociánem a Martinem Feninem. Zápas je na programu 24. října 2026, jaké jsou kurzy?

15. října 2026  12:28

V Brně selhal, teď se Svozil pokusí o restart. Zapadá do koncepce, hlásí Litvínov

Stanislav Svozil v akci v přípravném utkání proti Slovanu Bratislava.

Po nedobrém startu hokejové extraligy sahá Kometa Brno k výraznější proměně obranných řad. Po úterní výměně mistra světa Jana Ščotky za útočníka Tomáše Vondráčka opouští brněnský tým také Stanislav...

15. října 2026  11:03,  aktualizováno  12:23

V Turecku vyhrožovali jeho rodině, myslel si, že skončí. Teď Novák vyhlíží poháry

Premium
Radost fotbalistů Jablonce po gólu Filipa Nováka v utkání proti Baníku Ostrava.

V Turecku si udělal solidní renomé. Není se co divit. Po čtyřech a půl letech stabilních a kvalitních výkonů si houževnatí nadšenci tamního fotbalu jméno Filip Novák vybaví docela jasně. Letos na...

15. října 2026

Sparta – Lilleström v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy a statistiky

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo).

Fotbalisty Sparty čeká druhé vystoupení v letošním ročníku Evropské ligy. Ve čtvrtek přivítají na Letné norský Lilleström. Podívejte se na předpokládané sestavy, statistiky, kurzy a informace o...

15. října 2026  11:32

Martinec: Ať se z první ligy nepadá. I v Litoměřicích pracuji na titulu Sparty

23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga....

Aby pomohl hokejové Spartě k extraligovému zlatu, trénuje Litoměřice. Tedy prvoligovou farmu. Pětapadesátiletého Patrika Martince úmorné, už skoro dvě dekády trvající čekání irituje: „Rád bych se...

15. října 2026  11:12

Nepomáháte mi. Collapinto poslal vzkaz agresivním fanouškům a zmizel ze sítí

Argentinský pilot Franco Colapinto.

Argentinský pilot formule 1 Franco Colapinto má početnou základnu oddaných fanoušků. Někteří však svého favorita brání tak vehementně, že neváhají na sociálních sítích urážet a napadat ostatní jezdce...

15. října 2026  11:08

Trest na 15 let a pokuta 150 tisíc. Sudí Vejtasa pyká za fotbalovou korupční kauzu

Simon Vejtasa

Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 000 korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace ČR na svém webu.

15. října 2026  10:53,  aktualizováno  11:07

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

15. října 2026  10:47

Někteří čeští sportovci nepojedou na univerziádu. Kvůli účasti Rusů

Tomáš Habarta překonává v rozběhu dva závodníky.

Na zimní univerziádu do Číny nepojedou čeští sportovci v odvětvích, jejichž mezinárodní federace zakazují start Rusů a Bělorusů. Na vrcholné sportovní akci pro vysokoškoláky, kterou organizuje...

15. října 2026  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.