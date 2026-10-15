Manuel, obhájce Štefela, nebo někdo jiný? Atlet roku zná desítku finalistů

Bronzový medailista z loňského MS Štefela se v hlasování dostal mezi deset nejlepších, ačkoliv neměl povedenou sezonu.
V hale se sice výkonem 232 centimetrů na jeden centimetr přiblížil osobnímu rekordu, ale na světovém šampionátu v Toruni pak zdolal jen 226 a skončil šestý. Venku se dostal přes 230 pouze na domácím šampionátu v Plzni, jinak skákal výrazně méně a na ME v Birminghamu vypadl v kvalifikaci.
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Favoritkou na vítězství je Manuel, která se po minulé sezoně poznamenané zraněním vrátila ve velkém stylu. V hale získala světové zlato a ve venkovní sezoně se pravidelně umisťovala na medailových pozicích v Diamantové lize. Zlepšila si osobní rekord až na 49,37 sekundy. Na ME ani ona na medaili nedosáhla, doběhla čtvrtá.
Umístění těsně pod stupni vítězů bral na evropském šampionátu také kladivář Volodymyr Myslyvčuk. Ukrajinský rodák sahal po medaili v sezoně, v níž poprvé překonal osmdesátimetrovou hranici a zařadil se na druhé místo českých historických tabulek.
Vedle Manuel je v desítce také další česká medailistka z letošního HMS, bronzová tyčkařka Amálie Švábíková. Ta pod širým nebem absolvovala jen mítink Diamantové ligy v Paříži a pak kariéru přerušila kvůli těhotenství.
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Pátá příčka na ME pomohla do desítky oštěpaři Jakubu Vadlejchovi, čtyřnásobnému vítězi ankety z let 2021 až 2024, který se jinak v sezoně spíše trápil.
Zejména díky českým rekordům je v desítce sprinterka Karolína Maňasová. Na halové šedesátce posunula vlastní národní maximum na 7,05 sekundy a na stovce pak překonala letitý rekord Jarmily Kratochvílové, když zaběhla čas 11,01 sekundy. Na vrcholných akcích se ale mezi nejlepší neprosadila.
To vícebojař Vilém Stráský naopak zejména v hale znovu na velké akci patřil k nejlepším, když na HMS obsadil v sedmiboji čtvrté místo. Pátý byl na téže akci čtvrtkař Tomáš Horák, který se stal v čerstvých 18 letech nejmladším finalistou HMS v této disciplíně. Venku ale kvůli zdravotním problémům prakticky nezávodil.
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Z českých atletů v mládežnickém věku se do desítky prosadil ještě juniorský mistr světa na 400 metrů překážek Michal Rada.
Deváté místo v maratonu na ME a české rekordy na silniční pětce i desítce vynesly mezi nejlepší české atlety letošního roku zkušenou vytrvalkyni Terezu Hrochovou.
Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční v sobotu 7. listopadu v Praze.
Nejlepší desítka ankety Atlet roku ČR
v abecedním pořadí
Tomáš Horák (400 m), Tereza Hrochová (maraton), Lurdes Gloria Manuel (400 m), Karolína Maňasová (100 m), Volodymyr Myslyvčuk (kladivo), Michal Rada (400 m př.), Vilém Stráský (víceboj), Jan Štefela (výška), Amálie Švábíková (tyč), Jakub Vadlejch (oštěp).
Další pořadí: 11. Linda Botková (400 m př.) 293 bodů, 12. Kristiina Sasínek Mäki (1500 m) 290, 13. Nicole Krutilová (tyč) 220, 14. Tomas Järvinen (víceboj) 96, 15. Barbora Bukovjan (běhy do vrchu) 79, 16. štafeta žen 4x400 m 39, 17. Tomáš Staněk (koule) 24, 18. Petr Meindlschmid (dálka) 8, 19. Josef Pazdera (kladivo) 7, 20. Sebastián Andrejev (víceboj) 4, 21. Adéla Tkáčová (víceboj), Radek Juška (dálka) a Adam Juliš (víceboj) po 3, 24. smíšená štafeta 4x400 m juniorů, Petra Sičaková (oštěp) a Jakub Dudycha (800 m) po 2, 27. Martin Zajíc (10 km), Simona Vrzalová (1500/5000 m), Pavla Štoudková (800 m) a Štěpán Štefko (110 m př.) po 1.