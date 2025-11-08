Konec Vadlejchovy nadvlády. Českým Atletem roku se poprvé stal výškař Štefela

  22:24
Jan Štefela jako první výškař ovládl anketu Atlet roku. Bronzový medailista z mistrovství světa v Tokiu, kde se postaral o jedinou medaili české výpravy, po čtyřech letech ukončil kralování oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Ten obsadil tentokrát devátou příčku.
Anketu Atlet roku vyhrál výškař Jan Štefela.

Anketu Atlet roku vyhrál výškař Jan Štefela. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku
Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku
Tyčkařka Amálie Švábíková skončila v anketě Atlet roku druhá.
Koulař Tomáš Staněk obsadil v anketě Atlet roku třetí místo.
Čtyřiadvacetiletý Štefela v uplynulé sezoně zářil na vrcholných akcích. Halové mistrovství Evropy v Apeldoornu mu přineslo stříbro, na světovém šampionátu pod otevřeným nebem skončil třetí a získal jako první český výškař cenný kov na této akci.

Svěřenec Jaroslava Báby navíc kraloval na ME atletických družstev v Madridu v osobním rekordu 233 cm a byl druhý na mítinku Diamantové ligy v Monaku výkonem 232 centimetrů.

V tradiční anketě Českého atletického svazu získal 1733 bodů a porazil o 232 bodů tyčkařku Amálii Švábíkovou, která byla šestá na halovém ME, pátá na halovém MS a čtvrtá na venkovním mistrovství světa v Tokiu. Třetí skončil koulař Tomáš Staněk, bronzový medailista z halového mistrovství Evropy.

Tyčkařka Amálie Švábíková skončila v anketě Atlet roku druhá.

V elitní desítce byl Štefela podruhé, loni obsadil páté místo. Už tehdy měl pro letošek maximální ambice. „To si přesně pamatuju, že přesně před rokem jsem říkal, že toho Atleta roku vyhraju,“ vzpomínal.

Štefelův kouč Jaroslav Bába, který jako sportovec skončil v anketě nejlépe druhý, si odnesl trofej pro Trenéra roku. Bronzový výškař z OH 2004 v Aténách měl vedle Štefely v elitní desítce také Michaelu Hrubou, na jejíž přípravě se rovněž podílí. Sedmadvacetiletá výškařka postoupila do finále mistrovství světa a přiblížila se letitému osobnímu rekordu. Díky tomu se dostala v anketě na osmou příčku.

S velkým odstupem za vedoucí trojicí skončila v pořadí nejlepších českých atletů uplynulé sezony sprinterka Karolína Maňasová, mistryně Evropy do 23 let v běhu na 100 metrů. Pátý byl vícebojař Vilém Stráský. Ten v halovém sedmiboji obsadil šesté místo v Evropě a dokonce páté na světě, na venkovním MS skončil v desetiboji jedenáctý.

Koulař Tomáš Staněk obsadil v anketě Atlet roku třetí místo.

Bronzová medaile z halového mistrovství Evropy stačila na šestou příčku štafetě čtvrtkařek ve složení Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková, Lurdes Gloria Manuel. V létě z tohoto kvarteta mohla závodit jen Vondrová, ostatním to zdravotní problémy nedovolily. Dvacetiletá Manuel, jež štafetu vytáhla k medaili jako finišmanka a v individuálním závodě skončila na HME čtvrtá, byla díky halovým výkonům sama sedmá.

Do elitní desítky se dostal i vítěz ankety z let 2021 až 2024 Vadlejch, ačkoliv kvůli problémům s kolenem letos prakticky nezávodil. Před mistrovstvím světa měl jen dva starty.

Na šampionátu v Tokiu postoupil v sezonním maximu 84,11 metru do finále, v němž skončil jako obhájce bronzu jedenáctý. V anketě obsadil devátou příčku před dálkařem Radkem Juškou, jenž byl šestý na HME.

Objevem i juniorem roku byl vyhlášen Michal Rada, juniorský mistr Evropy na 400 metrů překážek, jenž na šampionátu v Tampere pomohl ke zlatu i štafetě na 4x400 metrů.

Atlet roku 2025:

1. Jan Štefela (výška) 1733 bodů, 2. Amálie Švábíková (tyč) 1501, 3. Tomáš Staněk (koule) 1194, 4. Karolína Maňasová (100 m) 753, 5. Vilém Stráský (víceboj) 632, 6. štafeta 4x400 m (Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková, Lurdes Gloria Manuel) 548, 7. Lurdes Gloria Manuel (400 m) 535, 8. Michaela Hrubá (výška) 448, 9. Jakub Vadlejch (oštěp) 399, 10. Radek Juška (dálka) 326.

Další pořadí: 11. David Holý (tyč) 294, 12. Jakub Dudycha (800 m) 238, 13. Viktorie Ondrová (tyč) 209, 14. Vít Müller (400 m př.) 172, 15. Tereza Hrochová (dlouhé běhy) 140, 16. Volodymyr Myslyvčuk (kladivo) 137, 17. Petra Sičaková (oštěp) 103, 18. Michal Rada (400 m př.) 75, 19. Damián Vích (3000 m př.) 55, 20. Petr Meindlschmid (dálka) 25, 21. Matěj Ščerba (tyč) 24, 22. Radek Brunner (ultramaraton) 17, 23. Linda Suchá (trojskok) 11, 23. Moira Stewartová (dlouhé běhy) 11, 25. Ondřej Kopecký (víceboj) 9, 25. Barbora Bukovjan (běh do vrchu) 9, 27. Apolena Švábíková (tyč) 8.

Junior roku: Michal Rada (400 m př.).

Objev roku: Michal Rada.

Trenér roku: Jaroslav Bába (výška).

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

8. listopadu 2025  17:30,  aktualizováno  20:27

Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen projíždí cílem VC Brazílie.

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je São Paulo, dějiště Velké ceny Brazílie. Závodní víkend na legendárním okruhu Interlagos se koná od 7. do 9. listopadu 2025. Piloty tu čeká...

8. listopadu 2025  20:25

