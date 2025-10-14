Vadlejch figuruje v nejlepší desítce českých atletů, nechybí ani favorit Štefela

Vadlejch české atletice kraluje od roku 2021, ale tentokrát nebude favoritem. Kvůli problémům s kolenem prakticky nezávodil, před mistrovstvím světa měl jen dva starty. Na šampionátu v Tokiu postoupil v sezonním maximu 84,11 metru do finále, ale pak skončil jako obhájce bronzu až jedenáctý.
Největším kandidátem na atletickou korunu je Štefela, jediný český medailista ze zářijového seniorského mistrovství světa pod širým nebem v Tokiu. Svěřenec Jaroslava Báby navíc kraloval na ME atletických družstev v Madridu v osobním rekordu 233 cm a byl druhý na mítinku Diamantové ligy v Monaku za 232 centimetrů.
V desítce vedle Štefely nechybějí ani další čeští medailisté z březnového HME v Apeldoornu - koulař Tomáš Staněk a ženská štafeta na 4x400 metrů.
Běžkyním skvělým finišem pomohla k bronzu Lurdes Gloria Manuel, která navíc skončila v individuálním závodě čtvrtá. To ji rovněž vyneslo do první desítky, ačkoliv venkovní sezonu promarodila kvůli zranění.
Stabilními výkony si o zařazení do desítky řekla tyčkařka Amálie Švábíková. Ta byla šestá na HME, pátá na HMS a dokonce čtvrtá na venkovním mistrovství světa v Tokiu.
Titul mistryně Evropy do 23 let vynesl do desítky sprinterku Karolínu Maňasovou. Díky postupu do finále světového šampionátu a výkonům, kterým se blížila letitému osobnímu rekordu, se dostala do desítky výškařka Michaela Hrubá.
Mezi nejlepších deset českých atletů uplynulé sezony se protlačili rovněž dálkař Radek Juška, jenž byl šestý na halovém mistrovství Evropy, a vícebojař Vilém Stráský.
Ten v halovém sedmiboji obsadil šesté místo v Evropě a dokonce páté na světě, na venkovním MS skončil v desetiboji jedenáctý.
Nejlepší desítka ankety Atlet roku
Michaela Hrubá (výška), Radek Juška (dálka), Karolína Maňasová (100 m), Lurdes Gloria Manuel (400 m), Tomáš Staněk (koule), Vilém Stráský (víceboj), Amálie Švábíková (tyč), Jan Štefela (výška), Jakub Vadlejch (oštěp), štafeta žen na 4x400 metrů (Vondrová, Jíchová, Petržilková, Manuel).
Další pořadí: 11. David Holý (tyč) 294, 12. Jakub Dudycha (800 m) 238, 13. Viktorie Ondrová (tyč) 209, 14. Vít Müller (400 m př.) 172, 15. Tereza Hrochová (dlouhé běhy) 140, 16. Volodymyr Myslyvčuk (kladivo) 137, 17. Petra Sičaková (oštěp) 103, 18. Michal Rada (400 m př.) 75, 19. Damián Vích (3000 m př.) 55, 20. Petr Meindlschmid (dálka) 25, 21. Matěj Ščerba (tyč) 24, 22. Radek Brunner (ultramaraton) 17, 23. Linda Suchá (trojskok) 11, 23. Moira Stewartová (dlouhé běhy) 11, 25. Ondřej Kopecký (víceboj) 9, 25. Barbora Bukovjan (běh do vrchu) 9, 27. Apolena Švábíková (tyč) 8.