Vadlejch je počtvrté za sebou Atletem roku, těsně předčil Ogrodníkovou

Vadlejch je králem české atletiky od roku 2021, kdy získal olympijské stříbro v Tokiu. To sice těsně neobhájil, přesto v hlasování atletických funkcionářů, trenérů a novinářů ziskem 1397 bodů zvítězil o 22 bodů před Ogrodníkovou. Té ani životní úspěch v Paříži nepomohl ke druhému triumfu v anketě, kterou ovládla v roce 2018.

Vadlejch sice poprvé od MS 2019 nezískal na vrcholné akci medaili, ale sezonu hodnotil pozitivně. „Já jsem letošní sezonu obětoval té olympiádě, nějaké Diamantové ligy jsem vynechal. Vynechal jsem nějaké gold (zlaté mítinky), které jsem měl slíbené. Ale vyhrál jsem Diamantovou ligu (v Dauhá), vyhrál jsem mistrovství Evropy. Na olympiádě jsem hodil o dva metry dál, než když jsem byl stříbrný. Já myslím, že nemůžu být nespokojený,“ ocenil.

Třetí v anketě skončila tyčkařka Amálie Švábíková, která se na OH díky českému rekordu 480 centimetrů vyšvihla na pátou příčku. Na čtvrté pozici se v absolutní pořadí objevila čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, která skončila čtvrtá na seniorském ME, byla v semifinále olympijských her a stala se juniorskou mistryní světa. Odnesla si navíc cenu pro nejlepší juniorku.

Pátý skončil výškař Jan Štefela, který si zlepšil osobní rekord na 230 centimetrů a na všech velkých akcích v sezoně se dostal do finále. Následovala dvojice zkušených českých rekordmanů. Šestý koulař Tomáš Staněk byl pátý na ME a postoupil do olympijského finále. Do finále OH se prosadil také dálkař Radek Juška, kterému letos patřilo v anketě sedmé místo.

Jeho mladší kolega Petr Meindlschmid, který se v osmnácti letech blýskl sedmým místem na seniorském ME, byl v anketě devátý. Mezi dálkaře se vklínila překážkářka Nikoleta Jíchová, jež byla čtvrtá na ME. Desítku uzavírá novopečený český rekordman na 800 metrů Jakub Dudycha.

Objevem roku je juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen. Ocenění pro trenéra roku poprvé získal David Sekerák, kouč olympijské šampionky v hodu oštěpem Japonky Haruky Kitagučiové, mezi jehož svěřenkyně patří i česká olympionička Petra Sičaková. Porazil i osminásobného trenéra roku Jana Železného.