V první desítce českého Atleta roku jsou nováčci i medailisté. Obhájí Vadlejch?

V hlasování atletických funkcionářů, trenérů a novinářů se mezi deset nejlepších českých reprezentantů letošního roku prosadili čtyři nováčci. Jsou mezi nimi tři junioři, kteří se výrazně prosadili i na vrcholných seniorských závodech - novopečený český rekordman v běhu na 800 metrů Jakub Dudycha, juniorská mistryně světa a čtvrtá žena seniorského ME v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel a dálkař Petr Meindlschmid, který skončil sedmý na ME. Poprvé se do Top 10 dostal také výškař Jan Štefela, jenž si zlepšil osobní rekord na 230 centimetrů a byl ve finále halového MS, ME i OH.

V desítce je také tyčkařka Amálie Švábíková, kterou národní rekord 480 centimetrů vynesl až na pátou příčku v olympijském finále, překážkářka Nikoleta Jíchová, která se blýskla čtvrtým místem na mistrovství Evropy, a čeští rekordmani dálkař Radek Juška a koulař Tomáš Staněk.

Ocenění pravděpodobně zůstane v oštěpařském sektoru. Vadlejch české atletice vládne od roku 2021. Letos svěřenec světového rekordmana Jana Železného stabilně prokazoval příslušnost ke světové špičce. Na ME v Římě získal své první velké zlato, ale na olympijských hrách skončil těsně čtvrtý.

V Paříži překvapila třetím místem Ogrodníková, která by tak mohla být podruhé v kariéře Atletkou roku. Toto ocenění získala už v roce 2018.