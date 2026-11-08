„Nádherný slavnostní večer,“ rozplývala se, když konečně vstoupila do sálu. „Ale nejde jen o něj, baví mě i přípravy na něj a vybírání outfitu. Jen jsem na něj neměla bohužel tentokrát tolik času.“
Znát to nebylo. Se svou stylistkou Josefínou vybraly elegantní růžovou róbu od Fashion Island, blyštily se na ní šperky Swarovski. Ale i ona sama celá zářila. Vždyť na zaznění svého jména čekala až do chvíle, kdy se vyhlašovalo první místo!
V jednadvaceti letech se stala nejmladší královnou ankety a po sedmi letech, od dob překážkářky Zuzany Hejnové, také první vítěznou ženou.
Lurdes Gloria Manuel ovládla anketu Atlet roku.
V roce 2026 Manuel v Toruni získala titul halové mistryně světa a pod otevřeným nebem stlačila svůj osobní rekord na 400 metrů na výtečných 49,37 sekundy. Na mítincích Diamantové ligy pravidelně končila na pódiu, vyhrála na Zlaté tretře. Jen venkovní mistrovství Evropy v Birminghamu jí nevyšlo podle představ a doběhla čtvrtá.
„Hala se povedla nad očekávání. A těší mě, jak jsem si dlouho držela svoji výkonnost. Takže celkově vydařená sezona,“ ohlížela se.
Co nového o sobě v roce 2026 zjistila? Kdy cítila největší formu, koho zajímavého potkala? Jakých bylo jejích deset „nej“?
1. Nejsilnější moment
„Určitě halové mistrovství světa. A nejen kvůli tomu, kolik zážitků jsem v Toruni s českým týmem i naší tréninkovou skupinou prožila, ale taky díky celkovému průběhu závodu. Pamatuju si, jak dobře se mi běželo už v rozběhu, pak v semifinále, ve finále… Žiju z toho doteď. Obecně, když se mi nějaký závod povede, tak si ho pak pouštím před dalšími jako motivaci. Záznam z Toruně jsem si přehrávala ještě v září před ultimátním šampionátem v Budapešti.“
2. Nejcennější zkušenost
„Jednu konkrétní nemám, jde spíš o celý balíček. Těší mě, že jsem si mohla vyzkoušet hromadu různých mítinků, zažít řadu rozdílných podmínek a zkusit si množství taktik podle toho, jak se závod vyvíjel. Z toho budu v budoucnu těžit.“
3. Nejhezčí místo
„Náročné vybrat, většinou totiž na poznávání nemáme moc času. Navenek možná vypadá dobře, že cestujeme po světě a máme spoustu možností, co můžeme vidět. Jenže většinou to probíhá tak, že přiletím, rozcvičím se, další den už závodím a poté se hned vracím zpátky. Ale z toho, co se mi povedlo projít, se mi nejvíc líbily Paříž a Monako.“
4. Největší forma
„Přišla koncem halové sezony, právě v Toruni. Držela jsem ji pak i v Botswaně (na mítinku World Relays, kde Manuel českou štafetu vytáhla k postupu na mistrovství světa v Pekingu 2027) a na začátku letní sezony. A jak před závody formu poznám? Tohle je věc, kterou se stále učím. Trenér ji na mně zatím rozezná lépe než já sama. Svému tělu se ještě musím naučit víc naslouchat. Uvidíme, jestli se mi to podaří.“
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5. Nejoblíbenější závod
„Diamantová liga v Paříži, kde jsem skončila druhá. Neskutečná atmosféra, líbil se mi tamní DJ i jak nám lidi fandili. A pak ještě diamantovka v Římě, který mám zase spojený s mistrovstvím Evropy v roce 2024 a mou první vrcholnou akcí mezi dospělými.“
6. Nejzajímavější setkání
„Mohla bych jich jmenovat hodně, poprvé jsem totiž objížděla Diamantovou tour, takže jsem měla možnost si zazávodit se spoustou skvělých atletek. Ale pokud bych měla vybrat jedno setkání, tak asi s Marileidy Paulinovou. Skvělá čtvrtkařka, sprinterka, olympijská vítězka, mít někoho takového vedle sebe v dráze zní neuvěřitelně.“
7. Nejoddanější tréninkový parťák
„V tomhle je naše skupina skvělá, sedli jsme si totiž všichni a jedno jméno říct nedokážu. Když se v nabitém programu najde nějaký čas, společně zajdeme na kávičku, zahrajeme si karty nebo nějaké stolní hry. Takže musím pochválit, že si rozumíme všichni navzájem.“
8. Nejpříjemnější nesportovní okamžik
„Závěrečná večeře s trenéry a celou skupinou, při níž jsme si přiťukli na skvělou sezonu a zároveň si řekli, na čem budeme pracovat příští rok. Je toho spousta. Starty, celková síla, ale i výdrž a schopnost udržet si formu během fůry závodů, protože právě tohle profesionální atleti umějí. Budu pracovat dál.“
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9. Nejnáročnější trénink
„Každý laktátový. Nezáleží, jak je přesně strukturovaný, prostě všechny!“
10. Nejzářivější trofej
„Ani v tomto případě jednu vybrat nedokážu. Tenhle rok mám tři. Medaili z mistrovství světa v Toruni, cenu ze Zlaté tretry a pak diamantovou trofej z Chorzówa (z třístovky v českém maximu). Všech si vážím stejně, ukazují, jak moc jsme na trénincích dřeli i kolik síly a práce mě to stálo. Každá má jedinečný příběh a spojuju si ji s něčím jiným. Z Toruně si budu navždy pamatovat, jak jsem běžela s českou vlajkou po stadionu a slavila. Na Zlaté tretře zase vítězství doma před českými diváky, takže taky kouzelné. A samozřejmě i první výhra v Diamantové lize představuje něco jedinečného.“