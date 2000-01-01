náhledy
Většina atletů už má po zaslouženém volnu a načíná přípravu na další sezonu. V sobotu večer ale ještě na uplynulý ročník zavzpomínají. V hotelu Ambassador Zlatá Husa se koná vyhlášení tradiční ankety Atlet roku. Nejlepší desítka je už známá, kdo v ní figuruje? Sportovci jsou seřazeni v abecedním pořadí.
MICHAELA HRUBÁ (výška). Jako juniorka patřila k obrovským nadějím, pak se však její progres zastavil. Spousta lidí ji už odepisovala, jak sama cítila. Letos ale prožila velký návrat mezi špičku.
Sedmadvacetiletá Hrubá dvakrát úspěšně zdolala 194 centimetrů, čímž si vyrovnala své venkovní maximum. Na mistrovství světa v Tokiu se probojovala do finále a skončila dvanáctá.
RADEK JUŠKA (dálka). Po mistrovství světa v Tokiu ho mrzelo, že se neprobojoval do finále a hlavně, že letos ani jednou nezdolal osm metrů. I tak měl ale v sezoně řadu dobrých momentů.
Dvaatřicetiletý Juška nejdále skočil na hodnotu 798 centimetrů v Košicích, na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu byl šestý s výkonem 797 centimetrů.
KAROLÍNA MAŇASOVÁ (sprint). V jedenadvaceti letech se na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu probojovala na šedesátce do finále, v němž byla osmá, cestou v semifinále navíc vylepšila vlastní domácí rekord na 7,10 sekundy.
Venku na mistrovství světa v Tokiu sice Maňasová vypadla hned v rozběhu stovky, prioritou ale pro ni byl evropský šampionát do 22 let v Bergenu, kde s přehledem slavila zlato.
LURDES GLORIA MANUEL (čtvrtka). Halová sezona fantastická, letní kvůli zranění protrápená. Ve dvaceti skončila na mistrovství Evropy pod střechou v Apeldoornu čtvrtá a jako finišmanka dotáhla českou štafetu čtvrtkařek k bronzové medaili.
Zkraje venkovní sezony se však Manuel zranila a ačkoliv se její stav lepšil, rozhodli se s koučem neriskovat a dopředu oznámili, že raději vynechají mistrovství světa v Tokiu. Všechno má přece jen stále před sebou.
TOMÁŠ STANĚK (koule). V létě dlouho bojoval se zraněním prsního svalu, přesto se dostal do finále mistrovství světa v Tokiu. Nejvíce se mu dařilo v hale, v níž si připsal už šestou vrcholnou medaili. Na mistrovství v Evropy v Apeldoornu získal bronz.
Čtyřiatřicetiletý Staněk na halovém mistrovství Evropy nechyběl na stupních od roku 2017. Obdivuhodná bilance.
VILÉM STRÁSKÝ (víceboj). V sezoně absolvoval všechny tři vrcholné akce, na halovém mistrovství Evropy byl v sedmiboji šestý v osobním rekordu 6 162 bodů, na světovém šampionátu v Nankingu pátý.
Na letním mistrovství světa v Tokiu šestadvacetiletý Stráský skončil jedenáctý se ziskem 8 110 bodů, s čímž ale spokojený nebyl a vyčinil si.
JAN ŠTEFELA (výška). Zatím životní sezona, kterou ozdobil dvěma velkými medailemi. Na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu si vyskákal stříbro, na světovém šampionátu v Tokiu bronz.
Při mistrovství Evropy družstev v Madridu si čtyřiadvacetiletý Štefela vylepšil osobní rekord na 233 centimetrů. Je největším favoritem na zisk atletické koruny.
AMÁLIE ŠVÁBÍKOVÁ (tyč). Potvrdila, že patří mezi světovou špičku, vždyť na všech letošních vrcholech byla v nejlepší šestici. Na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu skončila šestá, na světovém v Nankingu pátá.
Nejlepší vystoupení si pětadvacetiletá Švábíková nechala na letní globální šampionát do Tokia, kde zapsala čtvrté místo výkonem sezony 475 centimetrů.
JAKUB VADLEJCH (oštěp). Loni v anketě Atlet roku zvítězil už počtvrté v řadě, letošní sezona ale pro něj byla dost složitá. Trápilo ho zranění kolene, kvůli kterému stihl jen tři starty, a u jeho sezonního maxima svítí 84,11 metru.
Nejdelší pokus pětatřicetiletý Vadlejch předvedl v kvalifikaci na mistrovství světa v Tokiu, z níž prošel do finále. Boj o medaile se mu ale už nevydařil, jakožto obhájce bronzu skončil jedenáctý.
ŠTAFETA ŽEN NA 4x400 METRŮ. Sestava ve složení Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková a Lurdes Gloria Manuel se zaskvěla na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu, kde slavila bronz.
Štafeta tehdy navíc výkonem 3:25,31 o víc než tři sekundy vylepšila český rekord.
