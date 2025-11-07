|
Kdo bude králem atletů? V nejlepší desítce jsou Štefela, Švábíková i obhájce Vadlejch
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga
Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...
Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu
Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...
Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry
Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....
Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra
Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...
Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!
Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...
Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi
Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy...
Česko - Finsko 2:4. Druhá prohra v sezoně, hokejisté se vzchopili až v závěru
Ani druhý zápas v sezoně čeští hokejisté vítězně nezvládli. Ve finském Tampere nestačili v rámci Euro Hockey Tour na domácí výběr 2:4. Trefy národního týmu obstarali Dominik Kubalík a Radim Zohorna.
ONLINE: Baník - Jablonec 0:1, hosté mohou jít zpět do čela tabulky, skóruje Jawo
Když zvítězí, minimálně do neděle zůstanou první. Jablonečtí fotbalisté hrají v patnáctém ligovém kole proti ostravskému Baníku, který by se rád zvedl a opustil spodní příčky tabulky. Utkání sledujte...
ONLINE: Souček vyrovnal Bergerův rekord, West Ham slaví. Do akce jde Arsenal
Přesná trefa ve druhém utkání po sobě, celkově už osmatřicátá v Premier League. A také vyrovnaný český rekord Patrika Bergera. Tomáš Souček má za sebou další povedené vystoupení v dresu West Hamu,...
Schick nabírá formu, k debaklu přispěl dvěma góly. Coufal zapsal další asistenci
Leverkusen v německé fotbalové lize zdemoloval poslední Heidenheim 6:0. I zásluhou Patrika Schicka, který dal dva góly. Vedoucí Bayern přišel o stoprocentní bilanci, v Berlíně remizoval s Unionem...
Dukla - Ml. Boleslav 0:1, nepříjemná série hostů ukončena, výhru zařídil Zíka
Trápení ukončeno, fotbalisté Mladé Boleslavi v lize po šesti zápasech bez výhry konečně slaví. V patnáctém kole uspěli na pražské Dukle po triumfu 1:0, o který se ve 33. minutě postaral Zíka, a v...
Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala
Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.
Hradec Kr. - Slovácko 4:0, trápení hostů pokračuje, dvěma góly se zaskvěl Slončík
Ani po konci trenéra Jana Kameníka se fotbalisté Slovácka nezvedli, v patnáctém ligovém kole padli v Hradci Králové 0:4. Pilařovu trefu z úvodního poločasu posvětilo video, po pauze se dvakrát...
Komplikace pro reprezentaci? Šulc bojuje se zraněním, vynechá šlágr proti PSG
Pavel Šulc bude v neděli kvůli zranění zadního stehenního svalu chybět Lyonu v zápase francouzské ligy proti vedoucímu týmu tabulky Paris St. Germain. Na tiskové konferenci před soubojem s obhájcem...
Sprint v Brazílii ovládl Norris, za ním duo z Mercedesu. Piastri boural a dál se trápí
Přerušený sprint ve Velké ceně Brazílie formule 1 patřil Landu Norrisovi z McLarenu. Britský jezdec porazil na trati Interlagos o 845 tisícin sekundy Itala Kimiho Antonelliho z Mercedesu, třetí...
Salač se v Portugalsku trápil, v kvalifikaci dojel až na sedmnáctém místě
Český jezdec Filip Salač odstartuje do Velké ceny Portugalska, předposledního závodu sezony Moto2, z šesté řady. V sobotní kvalifikaci na okruhu v Portimau obsadil 17. místo.
Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, kdy se hraje finále
Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....