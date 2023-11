Oštěpař Vadlejch je potřetí za sebou Atletem roku, druhý skončil koulař Staněk

Vadlejch díky další úspěšné sezoně v hlasování 141 funkcionářů, trenérů a novinářů získal 1405 bodů. Dlouhodobě jeden z nejlepších oštěpařů světa byl s uplynulým atletickým rokem spokojený, i když mu velké zlato znovu uniklo. „Já bych sezonu 2023 nazval téměř perfektní. Povedlo se mi vyhrát celkově Diamantovku, měl jsem nejlepší světový výkon a byla placka z mistrovství světa. Sice bronzová, ale byla tam. To byla malinká kaňka, jinak by to byl dokonalý rok,“ řekl novinářům.

Třiatřicetiletý Vadlejch díky tomu suverénně vládne českým atletům. Anketu Atlet roku vyhrál o 372 bodů před stříbrným koulařem z halového mistrovství Evropy Tomášem Staňkem. Třetí skončila smíšená štafeta na 4x400 metrů, která získala bronz na mistrovství světa a triumfovala na Evropských hrách.

Kvarteto Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová se dnes postaralo o tradiční vystoupení některých z oceněných atletů. Krsek se ujal kláves, Šorm dostal kytaru, ženská část týmu tančila a všichni zpívali hit skupiny Abba Money, Money, Money s českým textem inspirovaným stále ještě poměrně mladou disciplínou.

Na čtvrtou příčku se mezi českými atlety dostal dálkař Radek Juška, jenž skončil pátý na HME a sedmý na světovém šampionátu. Nechal těsně za sebou bronzovou medailistku z evropské haly tyčkařku Amálii Švábíkovou

Šestá příčka v anketě patřila čtvrtkařce Vondrové, která na MS pomohla k úspěchu smíšené štafety a osobním rekordem 50,92 sekundy si zajistila nejen individuální semifinále, ale i účast na OH v Paříži. Její parťáci ze smíšené štafety Krsek a Petržilková obsadili devátou a desátou příčku.

Mezi čtvrtkaře se vklínily chodkyně Tereza Ďurdiaková, která byla na MS desátá v závodě na 35 kilometrů, a překážkářka Nikoleta Jíchová. Ta se znovu přiblížila atletické elitě. Jako třetí Češka pokořila hranici 55 sekund a na mistrovství světa obsadila 17. příčku.

Trenérem roku se opět stal Vadlejchův kouč Jan Železný. Předčil i Davida Sekeráka, jehož japonská svěřenkyně Haruka Kitagučiová vyhrála v hodu oštěpem mistrovství světa i Diamantovou ligu.

Juniorem roku je stejně jako loni půlkař Jakub Dudycha. Objevem roku byl vyhlášen český rekordman v běhu na 200 metrů Ondřej Macík.