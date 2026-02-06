Atletika neuznala světový rekord v půlmaratonu, Uganďan porušil pravidla

Autor:
  18:35
Výkon ugandského běžce Jacoba Kiplima z loňského Barcelonského půlmaratonu nebude ratifikován jako světový rekord. Rozhodla tak komise Světové atletiky po prozkoumání záběrů ze závodu. Atlet porušil pravidla tím, že běžel příliš blízko za vodicím vozem, čímž získal neoprávněnou výhodu.
Fotogalerie2

Jacob Kiplimo v cíli Barcelonského půlmaratonu 2025, který zaběhl v čase 56:42 hodiny. | foto: Profimedia.cz

Na neratifikování nejlepšího času v půlmaratonu upozornil začátkem týdne web RunnersWorld.

Kiplimo loni 16. února v Barceloně překonal časem 56:42 dosavadní nejlepší výkon na půlmaraton o 48 sekund. Komise, která rekord posuzovala, uvedla, že Uganďan dosáhl výkonu s využitím proudu vzduchu za vedoucím vozem. Ten byl atletovi příliš blízko a umožnil mu běžet s menším odporem vzduchu.

Web upozorňuje, že pravidla World Athletics přímo nepíší o požadované vzdálenosti mezi vodicím vozem a prvním běžcem nebo skupinou. A toho využili organizátoři v Barceloně. Záznam z vysílání však opakovaně ukazoval Kiplima běžícího asi 10-20 metrů za autem s časomírou, což se v té době diskutovalo už na sociálních sítích. Světová atletika to označila za nelegální asistenci.

Incident s autem je sice hlavním důvodem pro neuznání rekordu, ale nikoliv jediným. Federace také uvedla, že Uganďan, který má bronzy z tratě 10 000 metrů z mistrovství světa a olympijských her 2022 a je trojnásobným mistrem světa v krosu, přijímal rady od svého trenéra.

Zvěsti, že Kiplimův výkon nebude ratifikován, kolovaly mezi atlety několik měsíců, protože jindy federace na dosažené časy reaguje poměrně brzy. Nicméně toto pondělí uznala tři světové rekordy, výkon z Barcelony ale mezi nimi nebyl.

Atletův čas přesto zůstává vedený jako nejlepší světový čas, protože na rozdíl od dopingových případů se nebude mazat. Oficiálním světovým rekordem ale zůstává čas 57:30 Etiopana Yomifa Kejelcha, kterým v říjnu 2024 vyhrál půlmaraton ve Valencii.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Bejlek vs. TausonováTenis - - 6. 2. 2026:Bejlek vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 1:0
  • 1.16
  • -
  • 5.00
Kolín vs. TřebíčHokej - 32. kolo - 6. 2. 2026:Kolín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.95
  • 3.40
  • 3.60
Slavia vs. JihlavaHokej - 31. kolo - 6. 2. 2026:Slavia vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 14.00
  • 6.80
  • 1.14
Gachov vs. BrunclíkTenis - - 6. 2. 2026:Gachov vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 1:0
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Union Berlín vs. FrankfurtFotbal - 21. kolo - 6. 2. 2026:Union Berlín vs. Frankfurt //www.idnes.cz/sport
6. 2. 20:30
  • 2.13
  • 3.57
  • 3.57
Leeds vs. NottinghamFotbal - 25. kolo - 6. 2. 2026:Leeds vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
6. 2. 21:00
  • 2.23
  • 3.38
  • 3.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Venku staveniště, vevnitř dodělávky. Jak vypadá hokejová hala před startem her?

Milánská hokejová arena před startem zimních olympijských her.

Hokejový turnaj žen na zimních olympijských hrách v Miláně se pomalu rozjíždí a téměř stejně jako sportovní výkony zajímá veřejnost stav haly, která se v italském městě stavěla speciálně pro tuto...

Unikátní zahájení her, dva ohně a Bocelli. Co dalšího si Italové nachystali?

Sledujeme online
Milánský stadion San Siro ráno před zahájením olympijských her.

Někteří sportovci už mají za sebou na olympijských hrách první vystoupení, oficiální zahájení XXV. zimní olympiády ale proběhne až v pátek večer. Ve 20:00 startuje v na milánském stadionu San Siro...

6. února 2026

Atletika neuznala světový rekord v půlmaratonu, Uganďan porušil pravidla

Jacob Kiplimo v cíli Barcelonského půlmaratonu 2025, který zaběhl v čase 56:42...

Výkon ugandského běžce Jacoba Kiplima z loňského Barcelonského půlmaratonu nebude ratifikován jako světový rekord. Rozhodla tak komise Světové atletiky po prozkoumání záběrů ze závodu. Atlet porušil...

6. února 2026  18:35

Zrádná výška, složité nádechy. Čtvrtá rána už bývá na hraně. Tam, kde biatlonisté trpí

Andrejs Rastorgujevs z Lotyšska během tréninku (6. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Majestátní vrcholky Dolomit, úžasné scenérie, romantické jezero, po většinu roku modrá obloha. „Je to jedno z nejlegendárnějších míst v celém biatlonu,“ říká Sturla Holm Laegreid, sedminásobný mistr...

6. února 2026

Česko - Švýcarsko 3:4N. Zahozený náskok, hokejistky prohrály i druhý zápas v Miláně

Ivana Weyová slaví před českou střídačkou.

Druhý duel, druhá prohra. České hokejistky po souboji s favorizovanými Američankami neuspěly na olympijských hrách v Miláně ani proti Švýcarkám. Přestože ještě ve třetí třetině držely dvoubrankový...

6. února 2026  17:51

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

6. února 2026  17:31,  aktualizováno  17:46

ZOH 2026 ONLINE: Hokejistky prohrály se Švýcarkami, chystá se slavnostní zahájení

Přímý přenos
Ivana Weyová překonává Michaelu Hesovou a rozhoduje nájezdy. (6. února 2026)

Program v dějišti XXV. zimních olympijských her se dál pozvolna rozjíždí. Z české výpravy se do akce znovu zapojila smíšená dvojice curlerů, která si bohužel připsala už čtvrtou prohru na turnaji....

6. února 2026  14:36,  aktualizováno  17:33

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

6. února 2026  17:33

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

6. února 2026  17:30

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

6. února 2026  17:25

Vyčistil jsem stojku! Mají curleři uklizeno? Reportér iDNES.cz zkusil olympijské sporty

Reportér iDNES.cz Pavel Kortus si na olympijském festivalu vyzkoušel i curling...

Zapřu pravou nohu do hacku. Pravou rukou přidržuji téměř dvacetikilový kámen. Druhou rukou se opírám o koště kvůli lepší stabilitě. Tělo mám natočené tím směrem, kam chci kámen poslat. Odrazím se a...

6. února 2026

Čtvrtá porážka curlerů. Chabičovský a Zelingrová podlehli i silným Američanům

Vít Chabičovský á Julie Zelingrová v akci proti Američanům.

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský prohráli na olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo i čtvrtý zápas. Mladí čeští debutanti podlehli 1:8 favorizovanému americkému páru Cory...

6. února 2026  16:20

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. února 2026  16:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.