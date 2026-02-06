Na neratifikování nejlepšího času v půlmaratonu upozornil začátkem týdne web RunnersWorld.
Kiplimo loni 16. února v Barceloně překonal časem 56:42 dosavadní nejlepší výkon na půlmaraton o 48 sekund. Komise, která rekord posuzovala, uvedla, že Uganďan dosáhl výkonu s využitím proudu vzduchu za vedoucím vozem. Ten byl atletovi příliš blízko a umožnil mu běžet s menším odporem vzduchu.
Web upozorňuje, že pravidla World Athletics přímo nepíší o požadované vzdálenosti mezi vodicím vozem a prvním běžcem nebo skupinou. A toho využili organizátoři v Barceloně. Záznam z vysílání však opakovaně ukazoval Kiplima běžícího asi 10-20 metrů za autem s časomírou, což se v té době diskutovalo už na sociálních sítích. Světová atletika to označila za nelegální asistenci.
Incident s autem je sice hlavním důvodem pro neuznání rekordu, ale nikoliv jediným. Federace také uvedla, že Uganďan, který má bronzy z tratě 10 000 metrů z mistrovství světa a olympijských her 2022 a je trojnásobným mistrem světa v krosu, přijímal rady od svého trenéra.
Zvěsti, že Kiplimův výkon nebude ratifikován, kolovaly mezi atlety několik měsíců, protože jindy federace na dosažené časy reaguje poměrně brzy. Nicméně toto pondělí uznala tři světové rekordy, výkon z Barcelony ale mezi nimi nebyl.
Atletův čas přesto zůstává vedený jako nejlepší světový čas, protože na rozdíl od dopingových případů se nebude mazat. Oficiálním světovým rekordem ale zůstává čas 57:30 Etiopana Yomifa Kejelcha, kterým v říjnu 2024 vyhrál půlmaraton ve Valencii.