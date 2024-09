Manžel Sereny štědře odmění nejlepší běžkyně, v New Yorku mají mítink

Spoluzakladatel sociální sítě Reddit Ohanian se v ženském sportu prosadil jako hlavní investor fotbalového klubu Angel City FC, který působí v zámořské soutěži NWSL. Za čtyři roky od založení se z tohoto týmu stala nejcennější klubová značka v ženském sportu.

Na tento úspěch chce manžel bývalé tenistky Sereny Williamsové navázat na atletické dráze stadionu Icahn. Na odměnách za jediný večer vyplatí půl milionu dolarů (asi 11,22 milionu korun). Navíc pořadatelé mezi účastnice rozdělí deset procent svého zisku.

Přední světové atletky budou závodit na 100 metrů překážek a hladkých tratích 100, 200, 400, 800 a 1500 metrů. „Ptal jsem se jich, kolik dostávají na konci sezony jako prémii za vítězství. Řekly, že 30.000 dolarů. Tak jsem odpověděl: ‚Skvěle, zdvojnásobím to za jediný závod‘,“ řekl Ohanian agentuře AP.

K hvězdám mítinku budou patřit světová rekordmanka a trojnásobná olympijská vítězka v běhu na 1500 metrů Faith Kipyegonová z Keni, dominikánská šampionka na 400 metrů z Paříže Marileidy Paulinová, nejrychlejší překážkářka ze závodu pod pěti kruhy Masai Russellová nebo olympijská šampionka na dvoustovce Gabby Thomasová.

Faith Kipyegonpvá ovládla finále běhu na 1500 metrů.

Poslední jmenovaná, která v Paříži pomohla ke zlatu i americkým štafetám na 4x100 a 4x400 metrů, navzdory nabité sezoně s účastí neváhala. „Je to větší než já a větší než tento závod. Je to o tom, co děláme pro ženský sport, a co tato akce znamená pro ženský sport a pro atletiku,“ řekla.

Na stadionu Icahn se chystá velká show. Na ploše vyrostlo pódium, na kterém vystoupí raperka Megan Thee Stallion, držitelka ceny Grammy. „Máme pódium přímo uprostřed dráhy. To není pro atletický mítink typické a myslím, že je to senzační,“ uvedla Thomasová.

Megan Thee Stallion (duben 2024)

V atletice se připravují i další projekty mimo hlavní proud jednorázových mítinků, které zastřešuje Světová atletika. Někdejší světový rekordman a olympijský vítěz v běhu na 400 metrů Michael Johnson plánuje příští rok spustit seriál Grand Slam Track, který je rovněž zaměřený jen na běhy. K účasti se už zavázala dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka na 400 metrů překážek Sydney McLaughlinová z USA.

Příjmy, které mají elitní světoví atleti díky prémiím na závodech, jsou výrazně nižší než v jiných sportech, jako je například tenis nebo golf. Světová atletika jako první mezinárodní sportovní federace vypsala prémie pro olympijské šampiony, každý vítěz z Paříže obdržel 50 000 dolarů (zhruba 1,1 milionu korun). Na loňském MS v Budapešti atletická federace vyplácela šampionům po 70 000 dolarech (1,5 milionu korun). Prémie se od příští sezony zvýší také v Diamantové lize.