Ať mi zadek klidně točí, říká Bendová o novém manuálu. Atletky má ale chránit

„Ale z reakcí, které jsem četla, to hodně lidí nepochopilo,“ říká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel.
Opravdu totiž nejde o „šikanu ze strany Evropské unie“ či „islamizaci“, jak někteří diváci v diskusích tvrdí. Co se tedy v příručce píše?
„Jde o přímou reakci na dlouhodobé obavy z nevhodného zobrazování a objektifikace ženských sportovních výkonů,“ uvádí se.
Jde především o technické disciplíny, jako je skok o tyči, dálka a výška. V manuálu jsou pomocí obrázků zobrazené vhodné a nevhodné záběry, nejde ovšem o pravidla, nýbrž o doporučení.
„Podle mě je to správně,“ soudí Manuel. „V té příručce nestojí to, že se atletky nemůžou ukázat. Tam je napsané, že se nedoporučují natáčet určité úhly, které podle mě k atletice nepatří. Myslím, že to hodně lidí nepochopilo.“
My celou dobu makáme, abychom měly hezký zadek, mně vůbec nevadí, že mi ho zaberou. Samozřejmě není to to nejdůležitější, ale myslím si, že vypadáme hezky a ty dresy nejsou vyřízlé tak, aby to bylo nelichotící.