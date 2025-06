Mítink atletické Diamantové ligy ve Stockholmu Muži:

200 m (vítr +2,0 m/s): 1. Mena (Kuba) 20,05, 2. Fahnbulleh (Libérie) 20,32, 3. King (USA) 20,49

800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:41,95, 2. Sedžatí (Alž.) 1:42,27, 3. Hoey (USA) 1:42,43

5000 m: 1. Almgren (Švéd.) 12:44,27 - evropský rekord, 2. K. Girma (Et.) 12:57,46, 3. Robinson (Austr.) 12:58,38, ...Sasínek (ČR) - nedokončil

400 m př.: 1. Benjamin (USA) 46,54, 2. Dos Santos (Braz.) 46,68, 3. Warholm (Nor.) 47,41.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 628 - světový rekord, 2. Marschall (Austr.) 590, 3. Vloon (Niz.) 580

Disk: 1. Čeh (Slovin.) 69,73, 2. Stahl (Švéd.) 69,53, 3. Denny (Austr.) 68,14 Ženy:

100 m (+0,9 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,75, 2. Asherová-Smithová (Brit.) 10,93, 3. Ta Louová-Smithová (Pobř. slon.) 11,00

400 m: 1. Whittakerová (USA) 49,78, 2. Jaegerová (Nor.) 50,07, 3. Anningová (Brit.) 50,17

800 m: 1. Hunterová Bellová (Brit.) 1:57,66, 2. Moraaová (Keňa) 1:57,83, 3. Sekgodisová (JAR) 1:58,00

3000 m: 1. Hallová (Austr.) 8:30,01, 2. Chelangatová (Ug.) 8:31,27, 3. Fitzgeraldová (Brit.) 8:32,90, ...Bisová (ČR) - nedokončila

100 m př (+1,4 m/s): 1. Starková (USA) 12,33, 3. Nugentová (Jam.) 12,37, 3. Visserová (Niz.) 12,49

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,11, 2. Muhammadová (USA) 52,91, 3. Woodruffová (Pan.) 53,99

Dálka: 1. Davisová-Woodhallová (USA) 705, 2. Iapichinová (It.) 690, 3. Mooreová (USA) 676

Výška: 1: Olyslagersová (Austr.) 201, 2. Mahučichová (Ukr.) 199, 3. Zodziková (Pol.) 193. Další disciplíny:

Muži:

3000 m př.: 1. Bebendorf (Něm.) 8:11,81, 2. Beamish (N. Zél.) 8:13,86, 3. El Mostafa (Mar.) 8:14,04, ...11. Habarta (ČR) 8:28,90