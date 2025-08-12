Světový rekord potřinácté. Duplantis v Budapešti překonal 629 centimetrů

Autor:
  19:29aktualizováno  20:38
Letos potřetí a celkové už potřinácté v kariéře. Hvězdný švédský atlet Armand Duplantis znovu překonal světový rekord ve skoku o tyči, na mítinku Continental Tour - Gold v Budapešti zdolal dvojnásobný olympijský vítěz laťku ve výšce 629 centimetrů. V soutěži žen skončila Amálie Švábíková výkonem 467 cm třetí.

Armand Duplantis na mítinku Continental Tour - Gold v Budapešti. | foto: AP

Stalo se tradicí, že pětadvacetiletý Duplantis vylepšuje svá maxima o jeden centimetr. Dosavadní rekord stanovil v polovině června na mítinku doma ve Stockholmu, letos poprvé přepsal historické tabulky v únoru na halovém mítinku v Clermont-Ferrand, kde skočil 627 centimetrů.

Od výhry ve Stockholmu zvítězil Duplantis třikrát za sebou šestimetrovým výkonem a vyšším (613 v Ostravě, 600 v Eugene a 605 v Monaku).

Běhala jako postřelená srna, teď Apolena Švábíková nahání sestru. Má bronz z ME

Rekordní výšku v úterý překonal na Memoriálu Istvána Gyulaie na druhý pokus, laťka zůstala na stojanech i přesto, že se jí dotkl nohou a břichem. Mítink vyhrál jednoznačně před Řekem Emmanouilem Karalisem (602) a Australanem Kurtisem Marschallem (583).

Soutěž tyčkařek opanovala výkonem 473 cm Tina Šutejová ze Slovinska. Česká rekordmanka Švábíková se zachránila třetím pokusem na své základní výšce 441 cm, poté na první pokus zdolala 461 a 467 cm. Dalších šest centimetrů, jimiž by vyrovnala své letošní maximum z Odložilova memoriálu v Praze, už ale nepřidala.

V Budapešti se nedařilo výškaři Janu Štefelovi, jehož maximem bylo 218 cm překonaných na druhý pokus. Třetí muž letošních tabulek (díky výkonu 233 centimetrů) skončil už na 221 centimetrech a obsadil dělené sedmé místo. Ve vyrovnaném osobním rekordu 227 cm zvítězil Naoto Hasegawa z Japonska. Filip Sasínek nastoupil do běhu na 3000 metrů jako vodič a závod nedokončil.

Stometrové sprinty vyhráli lídr letošních tabulek Kisahen Thompson z Jamajky za 9,95 a Marie-Josée Ta Louová-Smithová z Pobřeží slonoviny, jež za sebou časem 10,97 nechala trio Jamajčanek Tina Claytonová, Shericka Jacksonová a Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. V běhu na 200 metrů zvítězil Jamajčan Bryan Levell v osobním rekordu 19,69, kterým se výrazně přiblížil letošnímu nejlepšímu světovému času Američana Noaha Lylese (19,63).

