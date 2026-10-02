Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa to uvedl v prohlášení.
„Rozhodl jsem se tak proto, abych si odpočinul a získal čas na přípravu, abych se mohl příští rok v létě vrátit do soutěží v nejlepší formě,“ řekl držitel světového rekordu, jehož hodnotu v březnu v Uppsale posunul na 631 centimetrů. Během léta ho provázely zdravotní potíže. I tak ovládl počtvrté evropský šampionát.
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Atlety čeká v halové sezoně ve Valencii mistrovství Evropy, které Duplantis v posledních letech stejně vynechával. Jediný titul má z roku 2021. Vrcholem letní sezony bude zářijový světový šampionát v Pekingu.