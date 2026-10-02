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Duplantis vynechá halovou sezonu: Chci se v létě vrátit v nejlepší formě

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  12:41
Švédský tyčkař Armand Duplantis shazuje laťku na mítinku Diamantové ligy ve...

Švédský tyčkař Armand Duplantis shazuje laťku na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu. | foto: AP

Armand Duplantis na Diamantové lize v Lausanne.
Armand Duplantis na Diamantové lize v Lausanne.
Armand Duplantis na Diamantové lize v Lausanne.
Armand Duplantis zdraví fanoušky před finále mistrovství světa v Tokiu.
10 fotografií
Hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezonu. Šestadvacetiletý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek.

Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa to uvedl v prohlášení.

„Rozhodl jsem se tak proto, abych si odpočinul a získal čas na přípravu, abych se mohl příští rok v létě vrátit do soutěží v nejlepší formě,“ řekl držitel světového rekordu, jehož hodnotu v březnu v Uppsale posunul na 631 centimetrů. Během léta ho provázely zdravotní potíže. I tak ovládl počtvrté evropský šampionát.

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Atlety čeká v halové sezoně ve Valencii mistrovství Evropy, které Duplantis v posledních letech stejně vynechával. Jediný titul má z roku 2021. Vrcholem letní sezony bude zářijový světový šampionát v Pekingu.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Sparta vs. JihlavaFotbal - - 2. 10. 2026:Sparta vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
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  • -
  • -
Olomouc vs. ŽilinaFotbal - - 2. 10. 2026:Olomouc vs. Žilina //www.idnes.cz/sport
2. 10. 14:00
  • 1.58
  • 4.20
  • 4.67
Kazachstán vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 2. 10. 2026:Kazachstán vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
2. 10. 16:00
  • 1.92
  • 3.18
  • 4.84
Karviná vs. RzeszówFotbal - - 2. 10. 2026:Karviná vs. Rzeszów //www.idnes.cz/sport
2. 10. 16:00
  • 1.79
  • 3.89
  • 3.37
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