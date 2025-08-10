Švábíková uspěla na stejném stadionu, na kterém se její starší sestra Amálie stala před sedmi lety juniorskou mistryní světa. Devatenáctiletá svěřenkyně Pavla Berana z USK Praha ve finále ztroskotala až na 440 centimetrech. Před ní se umístily jen Nizozemky Elise de Jongová a Marij Kieftová.
Už druhý český juniorský rekord překonala v Tampere Jana Johanová, která doběhla šestá na trati 3000 metrů v časem 9:14,90 minuty. O sekundu a 67 setin vylepšila dosavadní maximum Ivy Jurkové z roku 1984.
Česká běžkyně se po startu odvážně vydala osamoceně za britskou favoritkou Innes Fitzgeraldovou, ale druhé místo nakonec neudržela. Oproti čtvrté příčce na pětce si mírně pohoršila.
FitzGeraldová získala double. Trojku vyhrála za 8:46,39 a překonala o více než čtyři sekundy rekord šampionátu, který od roku 1993 držela někdejší rumunská hvězda Gabriela Szabóová.