Tyčkařka Apolena Švábíková má z juniorského ME bronz a osobní rekord

  12:52
Tyčkařka Apolena Švábíková získala na juniorském mistrovství Evropy v Tampere bronzovou medaili. Výkonem 435 centimetrů si vylepšila o devět centimetrů osobní rekord. Výprava mladých českých atletů má už sedm medailí - dvě zlaté a pět bronzových.

Apolena Švábíková | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Švábíková uspěla na stejném stadionu, na kterém se její starší sestra Amálie stala před sedmi lety juniorskou mistryní světa. Devatenáctiletá svěřenkyně Pavla Berana z USK Praha ve finále ztroskotala až na 440 centimetrech. Před ní se umístily jen Nizozemky Elise de Jongová a Marij Kieftová.

Už druhý český juniorský rekord překonala v Tampere Jana Johanová, která doběhla šestá na trati 3000 metrů v časem 9:14,90 minuty. O sekundu a 67 setin vylepšila dosavadní maximum Ivy Jurkové z roku 1984.

Česká běžkyně se po startu odvážně vydala osamoceně za britskou favoritkou Innes Fitzgeraldovou, ale druhé místo nakonec neudržela. Oproti čtvrté příčce na pětce si mírně pohoršila.

FitzGeraldová získala double. Trojku vyhrála za 8:46,39 a překonala o více než čtyři sekundy rekord šampionátu, který od roku 1993 držela někdejší rumunská hvězda Gabriela Szabóová.

Témata: Tampere
Tyčkařka Apolena Švábíková má z juniorského ME bronz a osobní rekord

Opavští kopali dvě penalty během minuty a půl. A udrželi neporazitelnost

Janoščín střílel k pravé tyči, Lacík k levé. Z pokutových kopů, které rozhodčí Beneš odpískal během necelých devadesáti vteřin čisté hry v úplném závěru prvního poločasu, fotbalisté Slezského FC...

10. srpna 2025  8:29

Slavia řeší útočníky. Ale nikdo teď nechce prodávat, řekl Trpišovský. Chytila pochválil

Tomáš Chorý do konce září v trestu, Mojmír Chytil zkraje sezony těžce z formy. Nebo ne? „Mně se jeho výkon líbil, na obranu soupeře vytvářel velký tlak,“ pravil po vítězství nad Teplicemi (3:0)...

10. srpna 2025

